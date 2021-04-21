Demir perdeyi deviren Lech Walesa iş arıyor

Polonya’da 80’li yıllarda tersane işçileri ayaklanmasıyla komünist rejimin devrilmesine katkı sağlayan ‘Solidarnos’ (Dayanışma) sendikası lideri, Nobel Barış Ödülü sahibi ve demir perde sonrası ilk Devlet Başkanı Lech Walesa, geçimini sağlamak için iş aramaya başladı. Yerel iş ilanı siteleri ve Twitter’dan iş aradığını duyuran Walesa (77), “ailesinin geçimini sağlamakta zorlandığını” belirtti.

EMEKLİ MAAŞIM YETMİYOR

Korona salgını döneminde ailesinden işini kaybedenler olduğunu ifade eden Walesa, “Emekli devlet başkanı olarak devletten 6 bin zloti (yaklaşık 13 bin TL) alıyorum. Ancak eşim, çocuklarım ve torunlarımın aylık masrafları 7 bin zlotiyi buluyor. Dolayısıyla emekli maaşım evi geçindirmek için yetmiyor” dedi. “Usta bir konuşmacı ve görüşmeci olduğunu” vurgulayan, kariyeri sırasında başta Papa olmak üzere bir dizi ülke lideriyle yakın diyaloğu olduğunu ifade eden eski devlet başkanı, iş ilanında şu ifadelere yer verdi: “Polonya’daki şirketlere gerçek ekonomik değerlerini kazanmaları için danışman olarak yardımcı olmaya hazırım. Günde bir iki saat danışmanlık hizmeti karşılığında 20 bin zloti (yaklaşık 43 bin TL) kazanabileceğim bir iş arıyorum.”

‘KAYNAKÇI DA OLABİLİRİM’

Danışmanlığı tercih etse de ileri yaşına rağmen eski mesleği kaynakçılığı da yapabileceğini kaydeden Lech Walesa, “Bu işi becerebileceğimi düşünüyorum. Tabii danışmanlık tercihimdir” dedi.

KOMÜNİZME KARŞI İSYAN BAŞLATMIŞTI

- 1943’te Nazi Almanya’sı yönetimindeki Popovo köyünde marangoz bir ailenin çocuğu olarak doğan Walesa, 1967’de Gdansk tersanesinde elektrikçi olarak çalışmaya başladı.

- 1980’de ‘Soledarnost’ sendikasını kurdu. 1989’da hayat şartlarının kötüleşmesinin ardından, Moskova tarafından ülkeye yönetici olarak atanan Orgeneral Wojciech Jaruzelski’ye tersane işçileriyle birlikte başkaldırdı.

- Generali deviren Walesa, 1990’da yapılan ilk serbest seçimlerde oyların ezici çoğunluğunu alarak cumhurbaşkanı seçildi, iktidarı 1995’te sona erdi. İşçi gösterileri Demir Perde’nin yıkılmasındaki ana etkenlerden biriydi.

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