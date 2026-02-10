Demir Leydi’den tarihi zafer... Japon Z kuşağı kadın başbakanı çok sevdi

Haberin Devamı

Japonya’nın ilk kadın başbakanı olarak göreve gelmesinden yalnızca 110 gün sonra halihazırda sahip olduğu yüksek kamuoyu desteğini avantaja çevirmek amacıyla erken seçim kararı alan Sanae Takaiçi (64), önceki gün oynadığı sandık kumarından büyük bir zaferle çıktı. Devlet televizyonu NHK’nin haberine göre, Takaiçi liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) parlamentonun alt kanadı olan 465 üyeli Temsilciler Meclisi’nde 316 sandalye kazandı. Takaiçi’nin koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi’nin 36 sandalyesiyle birlikte ittifak, Meclis’te anayasa değişikliği için kritik eşik olarak kabul edilen üçte iki “süper çoğunluğa” ulaştı. LDP, söz konusu zafer ile İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya tarihinin en büyük seçim zaferini elde etmiş oldu.

HEDEFİNDE ANAYASA VAR

Takaiçi’nin “erkek egemen” Japon siyasetine damga vuran zaferi, halihazırda üst meclis olan Danışmanlar Meclisi’nde anayasa değişikliği ve önemli yasa tasarılarının gündeme alınmasının önünü açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Nitekim Takaiçi, dün yaptığı bir açıklamada hükümetinin İkinci Dünya Savaşı sonrasında kabul edilen ve Japonya’nın güvenlik politikasını “yalnızca savunma” eksenine oturtan savaş karşıtı anayasayı “değiştirmeyi” hedeflediğini belirtti.

Muhafazakâr ve şahin bir dünya görüşüne sahip olan Takaiçi, orta yaşlı seçmenin gönlünde “halkın başbakanı” olarak taht kurarken genç seçmeni de ‘tipik bir erkek politikacı’ olmadığını göstererek yanına çekmeyi başardı. Sosyal medyada ‘Sanakatsu’ (Sanae çılgınlığı) diye adlandırılan bir popülari rüzgârı esiyor. Takaiçi’nin sıklıkla tercih ettiği 750 dolarlık siyah çantası, özellikle 20’li ve 30’lu yaşlardaki müşterilerden yoğun talep görmesinin ardından tükendi.

‘SANAE ÇILGINLIĞI’ ESİYOR

Parlamentoda kullandığı pembe tükenmez kalem ve bir tren yolculuğunda elinde görülen karidesli pirinç krakerleri de büyük ilgi gördü. Milyonlarca genç Japon da yine geçen ay gerçekleştirilen “yetişkinliğe geçiş törenleri” sırasında, Takaiçi’nin saç stilini, kıyafetlerini ve hatta konuşma tarzını taklit etti. Takaiçi’nin geçen ay Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung’u memleketi Nara’da misafir etmişti. Konuk liderin hediye olarak getirdiği baterinin başına geçen iki siyasetçi K-Pop Demon Hunters dizisindeki ‘Golden’ parçasını beraber çalmıştı. Takaiçi’nin X platfomunda yaklaşık 2.6 milyon takipçisi mevcut.





EŞİNE SOYADINI VERDİ

1961 doğumlu Takaiçi’nin babası bir ofis çalışanı, annesi ise polis memuru. Ailesi ‘iyi biriyle evlenmesini’ isterken o zor şartlarda üniversite eğitimini tamamlıyor. İngiltere’nin eski başbakanı Margaret Thatcher’a hayranlığıyla bilinen Takaiçi, suikasta kurban giden eski Başbakan Şinzo Abe ile yollarının kesişmesiyle siyaset dünyasında yükselmeye başlıyor. 43 yaşındayken evlendiği LDP Milletvekili Taku Yamamoto’nun üç çocuğunu evlat ediniyor. Yamato, 2017’de boşandığı ve 2021’de tekrar evlendiği Takaiçi’nin soyadını taşıyor.

SİYASETE ‘CANLILIK’ GETİRDİ

Japan Times’ın haberine göre son yapılan bazı anketlerde, 18-29 yaş arası seçmenler arasında Takaiçi’ye olan destek neredeyse yüzde 90’a ulaşıyor. 27 yaşındaki Takaiçi destekçisi Kento adlı bir genç, “Takaiçi sosyal medyada oldukça aktif ve bu ülkeyi her zaman yöneten yaşlı ve zengin erkeklerden oluşan kesimden uzak, insanları etkileyen gerçek sorunlar hakkında konuşuyor” ifadelerini kullanıyor.Takaiçi’nin şahin politikalarına rağmen gençleri nasıl cezbettiği merak konusu. Akademisyenler Takaiçi’nin enerjik yapısı, halka yakın duruşuyla siyasete canlılık getirdiğini söylüyor.