Demir Kubbe delindi mi... İran İsrail’i daha etkili vuruyor

Savaşın ilk günlerinde İsrail’de alarmları çalıştırsa da görünür bir hasara neden olmayan İran saldırıları, son günlerde etkinliğini arttırdı. Dün sabah saatlerinde birkaç saat içinde altı ayrı füze salvosu düzenleyen İran saldırılarında başkent Tel Aviv dahil birçok bölgede evler, araçlar ve bir alışveriş merkezi hasar gördü, en az 9 kişi yaralandı. Hafta başında Arad ve Dimona’ya yönelik saldırılarda toplam 115’ten fazla kişi yaralandı. Hadera yakınlarında bir füze Demir Kubbe’yi aşarak İsrail’in en büyük elektrik santrali Orot Rabin çevresindeki açık alana düştü. İsrail’in hava savunma sistemlerini aşan İran füzelerinin artması, “Demir Kubbe delindi mi” sorusunu gündeme getirdi.

ETKİNLİĞİ ARTTI

İsrail ordusu savaşın başından bu yana İran’dan 400’den fazla balistik füze fırlatıldığını, bunları önleme oranının yaklaşık yüzde 92 olduğunu söylüyor. Buna rağmen en az sekiz konvansiyonel savaş başlıklı füze yerleşim alanlarına isabet etti; misket başlıklı füze saldırıları ise 30’dan fazla olayda 150’den fazla ayrı etki noktası yarattı. Peki İran füzeleri Demir Kubbe’yi aşmayı nasıl başarıyor?

İlk neden, saldırı biçimi. İran füzeleri tek tek değil, kısa aralıklarla art arda salvo halinde gönderiliyor. Bu yöntem savunma sistemini aynı anda çok sayıda tehditle karşı karşıya bırakıyor. İkinci neden, İran’ın parçacık başlıklı savaş başlıklarına ağırlık vermesi. The Guardian ve Al Jazeera’nın aktardığına göre İran, bazı balistik füzelerde onlarca misket bombası taşıyan parçacıklı başlıklar kullanıyor. Bu başlıklar havada açıldığında tek bir füze, bir anda çok sayıda alt mühimmat ve çoklu etki noktasına dönüşüyor. Uzmanlara göre bu tür mühimmatın önlenmesi çok daha zor çünkü füze hedefe yaklaşırken vurulmazsa, bomba yükü açıldıktan sonra alt mühimmatları tek tek durdurmak neredeyse imkânsız.

MALİYET BASKISI VAR

Üçüncü neden, savunmanın maliyet ve stok baskısı. Washington Post’un aktardığı üzere bir Arrow uzun mesafe füze önleyicisinin maliyeti yaklaşık 3 milyon dolar, orta menzilli Davud’un Sapanı füzeleri yaklaşık 700 bin dolar, kısa mesafeli Demir Kubbe füzeleri ise 50 ila 70 bin dolar. Üstelik komutanlar, pahalı bir füzeyi yanlış tehdide harcamamak için hangi tehdide hangi füzenin kullanılacağına saldırı anında karar vermek zorunda. Dördüncü neden, sistemin mutlak değil istatistiksel çalışması. İsrail ordusu hava savunmasının başarılı olduğunu savunsa da yetkililer hiçbir sistemin yüzde 100 koruma sağlamadığını açıkça söylüyor. Teknik arızalar, radarlar ile önleyici füzeler arasındaki bağlantı sorunları ve saniyelik karar penceresi, nadir ama ciddi kaçışlar yaratabiliyor.