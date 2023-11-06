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Demir Kubbe arızalandı... İsrail kendisini vurdu!

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#İsrail#Gazze#Filistin
Demir Kubbe arızalandı... İsrail kendisini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 11:30

Ortadoğu günlerdir adeta ateş çemberine dönmüş durumda. İsrail'in Gazze bombardımanı sürerken İsrail'den gelen görüntüler dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Demir Kubbe arızalandı, İsrail kendi topraklarını vurdu.

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Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail önce Gazze'yi hedef aldı.

Abluka altındaki Gazze'yi havadan ve karadan vuran İsrail bir yandan da kara operasyonlarını sürdürüyor.

Dünyadan Gazze'den gelen korkunç görüntülere tepkiler yükselerek devam ederken İsrail'de ise gündem Demir Kubbe olarak da bilinen savunma sisteminde yaşanan arıza.

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İsrail merkezli Kanal 13, Demir Kubbe'nin tepki süresinin kısa olması nedeniyle Lübnan direnişinin roketlerine karşı etkisiz olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, bir Demir Kubbe önleme füzesinin arızalandığını ve Tel Aviv'in güneyindeki Rishon LeZion yerleşim yerinde yerleşimcilerin yaşadığı bir bölgeyi hedef alarak düştüğünü görüldü.

Sosyal medyada viral olan video Quds Haber Ağı tarafından X'te yayınlandı.

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Katar merkezli haber kuruluşu Al Jazeera görüntüleri inceledi ve doğruladı.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatının başlamasından bu yana 30 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı ise donanmaya ait bir nükleer denizaltının bölgeye konuşlandırıldığını duyurdu.

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#İsrail#Gazze#Filistin

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