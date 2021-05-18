Demir Kubbe ancak 3 roketten birini yakaladı

İsrail Gazze’ye yönelik hava saldırılarını sürdürürken Hamas’ın buna cevabı kısa menzilli roketlerle oluyor. İsrail Savunma Bakanlığı, çatışmaların başladığı geçen haftadan bu yana Gazze’den topraklarına atılan roket sayısının 3100’ü bulduğunu açıkladı. Bunların çoğunluğunu “Kassam” adı verilen roketler oluşturuyor ve maliyeti 300 (2 bin 500 TL) ile 800 dolar (6 bin 600 TL) arasında hesaplanıyor. İsrailli Fisher Enstitüsü’nün hesaplamalarına göre, Demir Kubbe füze savunma sistemi ile her bir Hamas roketini durdurmanın maliyeti ise 100 bin doları (835 bin TL) bulabiliyor.

GÜVENİLİR Mİ DEĞİL Mİ

Hamas’ın bu çatışmalar öncesinde elinde toplam 14 bin roket olduğu değerlendiriliyordu. İsrailli savunma yetkilileri ise Demir Kubbe’nin yokluğunda ortaya çıkacak can kaybı ve maddi hasarın çok daha büyük olacağını savunuyor. Bir başka tartışma konusu da Demir Kubbe’nin ne kadar güvenilir olduğu yönünde. İsrail ordusu, Gazze’den atılan 3100 roketten 1000 kadarının havada önlenebildiğini açıkladı. Yani Hamas, bugüne kadarki en yoğun roket saldırısını gerçekleştirirken, İsrail ancak her 3 roketten birini önleyebildi.

HAMAS’IN İNSANSIZ DENİZALTILARI VURULDU

İsrail ordusu önceki gün, Hamas’a ait birden fazla insansız sualtı aracını imha ettiklerini duyurdu. Bir sualtı aracının kıyıda olduğu sırada vurulduğu anı gösteren video da paylaşıldı. İsrailli yetkililer, insansız denizaltıların Akdeniz açıklarındaki enerji tesislerini hedef almakta kullanılmak istendiğini aktardı. Hamas, İsrail açıklarındaki Tamar doğalgaz tesisini roketlerle vurmaya çalışmış, geçtiğimiz gün önlem olarak tesiste üretime ara verilmişti.

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