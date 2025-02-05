‘Demir Duvar’ operasyonu sürüyor: Savaş bu defa Batı Şeria’da

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 21 Ocak’ta “terör hedeflerine yönelik” başlattığı ‘Demir Duvar’ operasyonunu sürdürüyor. Siyasi analistler, İsrail yönetiminin “Batı Şeria’yı fiziki ve siyasi olarak yeniden şekillendirebilecek agresif bir yaklaşıma” geçtiğine işaret ederken Filistinliler, operasyonun Gazze’deki gibi sivil katliamı, yoğun yıkım ve yerinden edilmeyle sonuçlanmasından endişe ediyor.

BM’DEN ‘FELAKET’ UYARISI

Operasyon özellikle Cenin Mülteci Kampı’ndaki “Filistinli silahlı grupları hedef almaya” odaklanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre baskın ve saldırılarda yılın başından bu yana bölgede 10’u çocuk olmak üzere 70 kişi öldürüldü; yüzlerce kişi gözaltına alındı. İsrail dün yalnızca ocak ayında 50 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. ‘Teröristler tarafından kullanıldığı” gerekçesiyle binalar buldozerlerle yıkılıyor. BM Filistin ajansı (UNRWA) sözcüsü Juliette Touma, yerleşim bölgelerinin büyük bölümünün İsrail güçleri tarafından yok edildiğini belirterek “kamptaki durumun felaket döndüğü” uyarısında bulundu. Ajanstan yapılan açıklamada, ordunun sadece pazartesi günü 21 binayı yerle bir ettiği, toplamda yaklaşık 200 evin yıkıldığı kaydedildi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütüne göre operasyonun başından beri 20 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

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‘SAVAŞ BİTMEDİ’ ALGISI

Savunma Bakanı Israel Katz geçen hafta ordu komutanlarıyla birlikte kampı ziyaret ederken “Cenin mülteci kampı eski haline dönmeyecek” dedi. Cenin’e saldırının zamanlamasının İsrail Başbakanı Netanyahu’nun siyasi çıkarlarıyla ilgili olabileceği değerlendiriliyor. Gazze’de ateşkes anlaşmasıyla aşırı sağcı ortaklarını öfkelendiren Netanyahu’nun “savaşın Batı Şeria’da devam ettiği” algısını yaratmaya çalıştığı belirtiliyor. Nitekim Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyon ortağı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Cenin’deki operasyonu “savaşın yeni hedefi” olarak nitelendirdi.

GAZZE KAYIPLARINI ARIYOR

Gazze’de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi üçüncü haftasını doldururken, yerlerinden edilen yüz binlerce kişi de eve dönüş yoluna düştü. Dün akşam Hamas, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını bildirdi. Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne göre, 15 aydır devam eden savaştan bu yana 47 binden fazla can kaybına ek olarak 9 binden fazla kişi kayıp. Kayıpların pek çoğunun enkaz altında kalan Filistinlilerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.