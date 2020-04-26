Demir Atlı Adam korona molasında

2012 yılından bu yana bisikletiyle 50’nin üzerinde ülke gezen 41 yaşındaki Gürkan Genç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dünya turundaki zorunlu molasını “Şu an Santiago’da karantinadayım” diye duyurdu. Şili’de karantinada ulaştığımız Genç yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “9 Eylül 2012’de bisikletimle çıktığım dünya turumda 85 bin km kat ederek Şubat 2020’de Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya vardım. Bisikletimde bir hasar vardı ve yeni bisiklet gelene kadar 1 ay burada beklemek zorunda kaldım. Vizem bittiği için mecburen 11 Mart’ta ülkeden çıkıp Şili’nin başkenti Santiago’ya uçakla geldim.

KORONA BELİRTİLERİ GÖSTERDİ

15 Mart’ta ülkeye giriş çıkışlar yasaklandı. 18 Mart’ta baş ağrısı ile uyandım. Bir sonraki gün öksürük, boğaz ağrısı ve sonrasındaki gün de göğüs ağrısı olunca hastaneye gidip COVID-19 testi yaptırdım. Biraz öksürük ve ishalle 11 gün içinde tamamen düzeldim. Ağır ve şiddetli bir süreç geçirmedim. Bu arada test sonucu negatif çıktı. 20 Mart tarihinde Şili’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şu anda virüsten dolayı sınırlar kapatıldı. Açıldığında dünya turuma kaldığı yerden devam edeceğim.”

HEDEFİ GUINNESS

2010’da bisikletiyle Japonya’ya doğru yola çıkan Gürkan Genç, Gürcistan üzerinden Özbekistan, Tacikistan ve Çin’i geride bırakarak 12 bin 500 kilometre yol kat etti. ‘Demir Atlı Adam’ lakabını alan Genç, 2012’de çıktığı dünya turunda, Avrupa, Afrika, Asya ve son olarak Amerika kıtasını bisikletiyle geçti. Dünya turunu 2025’te bitirmeyi planlayan bisikletçi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor.