Delta vurdu, vakalar patladı! Avustralya'nın en büyük kentinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

Avustralya'nın bir çok yerinde birden Covid vakalarının patlak vermesi üzerine hükümet Pazartesi günü acil toplantı kararı aldı.

Sidney'de çok daha kolay bulaşan Covid Delta varyantı vakalarının sayısı 128'e ulaştı.

Ülkenin Kuzey Eyaleti (Northern Territory), Queensland ve Batı Avustralya'da da vakalar çıktığı açıklandı.

Yetkililer şimdiye kadar sınırlarını kapatarak ve sokağa çıkma önlemleriyle koronavirüsün yayılmasını kontrol altında tutmayı başaran bir kaç ülkeden biri olan Avustralya'nın şu anda kritik bir noktaya geldiğini söylüyorlar.

Ülkede aylardır ilk kez bir çok yerde birden eş zamanlı olarak vakalar tespit edildi.

Yeni vakaların 32'si ülkenin en büyük kenti Sydney'in başkenti olduğu Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedildi.

KAYNAK LİMUZİN ŞOFÖRÜ MÜ?

Eyaletteki vakaların büyük bölümü 16 Haziran'da yabancı bir uçuş ekibini Sydney Havaalanı'ndan taşırken virüsün ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını kapan bir limuzin şoförü aracılığıyla yayıldığı tahmin ediliyor.

Limuzin şoförünün yol açtığı yayılma öbeğiyle bağlantılı cumartesi 30, pazar 29 vaka bildirilmişti.

SYDNEY'DE İKİ HAFTA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Yayılmayı önlemek üzere Sydney'de hafta sonundan itibaren iki hafta süreyle karantina tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Filyasyon çalışmalarında ülke genelinde 19 yayılma öbeği bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan, hafta sonunda Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de otel karantinasında tutulan bir maden işçisinin de Delya varyantı ile enfekte olduğu bildirildi.

Kuzey Toprakları eyaletinde bir altın madeninde çalışan işçinin virüsü madende çalışan yaklaşık 900 işçiye bulaştırmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

İşçinin Kuzey Toprakları eyaletinin Palmerstone kentindeki evine dönmesi nedeniyle Palmerstone ve eyalet başkenti Darwin'de de 48 saatliğine sokağa çıkama kısıtlaması ilan edildi.

Güney Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te iki hafta önce Sydney'i ziyaret eden bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine yetkililer alarma geçti. Eyalette 3 gün boyunca maske takma zorunluluğu getirilirken sokağa çıkma kısıtlamalarının da uygulanabileceği kaydedildi.

Queensland eyaletinin başkenti Brisbane ve Canberra Ulusal Başkent Bölgesi'nde de maske zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlandı.

NÜFUSUN YALNIZCA YÜZDE 5'İNİN AŞILANMASI TAMAMLANABİLDİ

Avustralya, salgının başından bu yana titiz filyasyon uygulamasıyla salgın öbeklerini kontrol etmekte başarı sağlamıştı. Ancak yeni öbeklerin ortaya çıkması ülkede aşılama faaliyetinin yavaş ilerlediğiyle ilgili eleştirileri gündeme getirdi.

Yaklaşık 54 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek yalnızca 7 milyon 260 bin doz aşı yapılırken, ülke nüfusunun yalnızca yüzde 5'inin aşılanması tamamlanabildi.

Bugüne dek 30 milyon 529 bin vakanın görüldüğü Avustralya'da 910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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