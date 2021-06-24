Delta varyantı tüm dünyada yayılmaya devam ediyor... Zincir yaratıp onlarca kişiye bulaştırdı!

Delta varyantı 80'den fazla ülkeye yayılarak dünyayı korkutmaya devam ediyor.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta (Hindistan) varyantı vakalarının arttığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü de Afrika'daki 14 ülkede yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiğini bildirdi. Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, Sidney’in koronavirüs salgınının "en korkunç" zamanlarından birini geçirdiğini ve çok fazla insanın ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantıyla enfekte olduğunu bildirdi.

Fransa Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fransa’da Delta varyantının görülme oranının, geçen haftaya göre hızla artarak yüzde 9 ila 10'a çıktığını ifade etti.

Attal, bu oranın başkent Paris’in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yüzde 12 ila 13 olduğunu aktardı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun dünkü verilerine göre, salgında ölü sayısı 110 bin 891'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 320 artışla 5 milyon 762 bin 322'ye yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, geçen hafta, Delta varyantının oranının yüzde 2 ila 4 arasında olduğunu duyurmuştu.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesi bekleniyor.

DSÖ: AFRİKA'DA DA HIZLI YAYILIYOR

DSÖ Afrika Bölge Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kıtada Kovid-19 salgınının hızlı şekilde yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti dahil 14 ülkede Kovid-19'un 'Delta' varyantı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

DSÖ, Afrika'da vaka sayılarının haftalık yüzde 20 artış gösterdiğini kaydetti.

Zambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Namibya ve Uganda, vaka sayısının en fazla arttığı ülkeler olarak sıralandı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 300'e yaklaşırken kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bini geçti.

AVUSTRALYA’DA KOVİD-19’UN DELTA VARYANTI YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, Sidney’in koronavirüs salgınının "en korkunç" zamanlarından birini geçirdiğini ve çok fazla insanın ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantıyla enfekte olduğunu bildirdi.

Berejiklian, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Güney Galler’in ve başkenti Sidney’in Kovid-19 salgını başladığından bu yana içinden geçtiği "en korkunç" dönemi yaşadığını vurgulayarak çok sayıda insanın Delta varyantıyla enfekte olduğunu belirtti.

Delta varyantının çok bulaşıcı olduğuna dikkati çeken Berejiklian fakat mevcut kısıtlamaların yeterli olduğu konusunda içlerinin rahat olduğunu ifade etti.

HAVALİMANINDA GÖREVLİ SÜRÜCÜDEN KAYNAKLANAN SALGIN ZİNCİRİ 36 KİŞİYİ ENFEKTE ETTİ

Yeni Güney Galler Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Gary Worboys, yaptığı açıklamada, salgın zincirinin geçen hafta testi pozitif çıkan Sidney Havalimanı’nda görevli yabancı mürettebatı taşıyan bir sürücüden kaynaklandığını aktararak sürücüden kaynaklanan salgın zincirinin, 36 kişiyi enfekte ettiği bilgisini paylaştı.

Worboys, sürücünün aşı olmadığını ve maske takmadığını, bu nedenle hem kendisinin hem de işvereninin çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Avustralya'nın diğer eyaletlerinin sınırlarını başta Sidney olmak üzere, Yeni Güney Galler'in herhangi bir yerinden gelen yolculara kapattığı belirtilirken Yeni Zelanda’nın ise Yeni Güney Galler'den karantinasız seyahati en az 3 gün boyunca durdurduğu bildirildi.

DSÖ 'ENDİŞE VERİCİ' DEMİŞTİ

Kovid-19 varyantları, salgınla mücadelede yeni güçlükler ve belirsizlikler yaratıyor ve virüsün ne kadar kolay yayıldığını, hastalık tablosunu, aşıların bağışıklık sağlama düzeyini, teşhis, tedavi ve koruma tedbirlerinin başarısını etkiliyor.

DSÖ, Kovid-19'un bugüne dek ortaya çıkan mutasyonları içinde 4'ünü "endişe verici", 8'ini "izlenmesi gereken" varyant olarak tanımladı. Örgüt, ilk kez İngiltere'de görülen Alfa, Güney Afrika'da görülen Beta, Brezilya'da görülen Gamma ve Hindistan'da görülen Delta varyantı, "Endişe Verici Varyant" olarak tanımlanıyor.

DSÖ'ye göre, bulaşıcı özelliği yüksek Delta varyantının, yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesi bekleniyor

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor