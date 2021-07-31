Delta teyakkuzu... Askeri göreve çağırdılar

DÜNYA genelinde koronavirüs, özellikle Delta varyantı yoluyla aşı olmayanlar arasında yayılıp, can alırken, Batı ülkeleri önlemlerini sertleştirmeye başladı. Avustralya’nın Sydney kentinde tedbirleri ordunun da denetlemesi kararı alındı. ABD’de ise milyonlarca federal çalışan için aşı ya da haftalık test yaptırma zorunluluğu getirildi.

300 KİŞİ GÖREV YAPACAK

Avustralya’da polisten yapılan açıklamaya göre, Sydney’deki tam kapanma denetiminin sağlanması için polislerle birlikte Avustralya ordusundan 300 asker de görev yapacak. Sydney’in bağlı bulunduğu Yeni Güney Galler (NSW) Emniyet Müdürü Mick Fuller, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüşüp, ordu desteği talep ettiğini belirterek, “Gelecek hafta yaptırım faaliyetlerinde artış olması nedeniyle Başbakan’dan askeri personelin bu operasyona yardımcı olması için resmi talepte bulundum. Başbakanımıza desteğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

ASKER POLİSE DESTEK VERECEK

NSW Polis ve Acil Servis Bakanı David Elliott, askeri personelin kentte görev alacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ordunun benzersiz kabiliyetleri ve eğitimi, son yıllarda sel ve şiddetli orman yangınları gibi kriz zamanlarında NSW halkına hizmet etmek için polis memurlarımızla birçok kez bir araya geldi. Bu, bu salgınla savaşmak için işlevsel, etkili ve dinamik bir ekip olacak” dedi. Sydney’e hafta sonu intikal etmesi beklenen askeri personelin silahsız olarak, gerekli eğitimlerden geçirildikten sonra pazartesi gününden itibaren polisle sokaklarda devriye gezmesi planlanıyor. Öte yandan denetimlere ordunun katılmasına tepki gösterenler de var.

AŞIYA 100 DOLAR TEŞVİK

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, artışa geçen koronavirüs vakalarına karşı milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da maske kullanma, haftalık test yaptırma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini belirtti. Biden ayrıca, eyalet ve yerel yönetimlere de, aşıya teşvik için Koronavirüs Yardım Paketi fonundan aşı yaptıranlara 100 dolar ödenmesi çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı da tüm askeri ve sivil personelinden aşı yaptırmalarını, aşı olmayanların düzenli test yaptırmasını ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi olmasını istedi.





‘SUÇİÇEĞİ GİBİ YAYILIYOR’

ABD Salgın Hastalıklar Kontrol Merkezleri’nin (CDC) raporuna göre Delta varyantı, suçiçeği hastalığı gibi çok hızlı yayılıyor ve koronavirüsün önceki mutasyonlarına göre daha ağır hastalığa neden oluyor. Dahası, bu varyant ile enfekte kişiler aşılı olsalar bile hastalığı en az aşısızlar kadar kolay bulaştırabiliyor, bu da “virüsle savaşı tümden değiştiren” bir keşif olarak görülüyor. İşte bu nedenle CDC, hafta içinde kılavuzunda değişikliğe giderek tamamen aşılı kişilerin de kapalı mekanlarda yeniden maske takmalarını istemişti. Rapora göre, Delta ile enfekte olan her bir kişi, virüsü ortalama 8-9 kişiye bulaştırıyor. Koronavirüsün orijinal versiyonunda bu sayı 1 ile 2 arasındaydı.





JAPONYA’DA VAKA ARTIŞI

Yaz Olimpiyatları’nın düzenlendiği Japonya’da koronavirüs vaka artışı kaygı yarattı. Günlük yeni vakalar ülke genelinde 10 bin civarına ulaştı. Bunun üçte biri Tokyo’da ölçüldü. Uzmanlar artışta Delta varyantına işaret etti. Başkent Tokyo ve Osaka gibi kentlerde önemler sıkılaştırıldı. Bu arada Japonya’da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı da 220’ye yükseldi.





‘AŞI 60 BİN KİŞİYİ KURTARDI’

İngiltere’de koronavirüs aşılarının, 22 milyon COVID-19 vakasını önlediği ve 60 bin kişinin ölümünü engellediği tahmin ediliyor. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nun yayımladığı rapora göre hesaplamalar, COVID-19 aşılama programının bir sonucu olarak 60 bin ölümün ve 22 milyon 57 vakanın önlendiğini ortaya koydu. Ayrıca, aşıların 52 bin 600’den fazla kişinin hastaneye yatışını doğrudan önlediği düşünülüyor. Raporda yer alan hesaplamalar, başka bir müdahale olmadığı varsayılarak, aşılar olmadan kaç kişinin enfekte olabileceğine veya öleceğine dayanıyor.

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