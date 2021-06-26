Delta paniği büyüyor! 85 ülkeye sıçradı... Avustralya kapanmaya gidiyor

Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan Delta ve Delta Plus varyantları şu anda küresel anlamda en baskın koronavirüs tipi olarak kabul ediliyor. DSÖ Delta varyantını 'endişe verici' kategorisinde değerlendirmeye alırken salgını kontrol altına alarak açılmaya başlayan birçok ülkeden de yeniden devreye giren Kovid-19 kısıtlama haberleri gelmeye başladı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çok sayıda kişiye buluşması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN ETTİLER

ABC News’e göre, Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Delta varyantının eyalette artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini açıkladı.

Berejiklian, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görülebileceği uyarısında bulundu.

Yeni tedbirler kapsamında eyaletin Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast ve Wollongong bölgelerinde bugün 18.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Temmuz Cuma günü 23.59’a kadar sürmesi bekleniyor.

Bu tarihler arasında gıda ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Evden çalışma uygulamasına dahil olmayan kişiler, kısıtlamadan muaf tutulacak.

26 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde düğün organizasyonları da yasaklanırken cenaze törenlerine katılım sosyal mesafe tedbirlerine uyulmak şartıyla en fazla 100 kişi ile sınırlı tutulacak.

RUSYA'DA GÜNLÜK KOVİD-19 VAKALARI GEÇEN HAFTA İKİ KAT ARTTI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun zorlaştığını belirterek, "Kovid-19 vakaları, önceki dört haftayla kıyasla geçen hafta yüzde 100, yani iki kat arttı." dedi.

Popova, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun katıldığı toplantıda, ülkedeki salgın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da Kovid-19 salgınının durumunun kötüleştiğini vurgulayan Popova, "Salgın durumu zorlaşmaya devam ediyor. Ülkenin bazı bölgelerinde durum aşırı gergin. Kovid-19 vakaları, önceki dört haftayla kıyasla geçen hafta yüzde 100, yani iki kat arttı. Tüm bölgelerde farklı yoğunlukta artış gözlemleniyor." dedi.

Virüse yakalananların birçoğunun 20 ila 39 yaş arasında olduğuna dikkati çeken Popova, belirtisi olmayan Kovid-19 hastalarının sayısının da iki kat arttığını söyledi.

Popova, Rusya'nın 10 bölgesinde Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğunun getirildiği bilgisini paylaşarak, "Pazartesi itibarıyla 8 bölgede daha aşılanma zorunluluğunun getirilmesi konusunda karar alacağız." ifadelerini kullandı.

İTALYA DA DİKEN ÜSTÜNDE

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Delta" varyantının görülme sıklığı artıyor.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) salgının gidişatına yönelik açıkladığı haftalık raporda, Kovid-19'un Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantı ile İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantının ülkede yayılımının arttığı belirtildi.

Rapora göre, "Delta" varyantının görülme sıklığı mayıs ayında yüzde 4,2 olarak ölçüldü, haziran ayının ilk üç haftasında bu oran yüzde 16,8'e çıktı.

"Alfa" varyantının ise yüzde 74,9 ile İtalya'da halen en çok rastlanılan Kovid-19 türü olduğuna işaret edildi.

Bu arada Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu Koordinatörü Prof. Franco Locatelli, Skytg24 kanalına yaptığı açıklamada, iki doz aşılamanın önemine dikkati çekerek, "Tek doz aşı, Delta varyantına karşı yeterince koruma sağlamıyor." ifadesini kullandı.

MERKEL: "DELTA VARYANTI BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Merkel, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, zirve kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelineceğini belirterek burada çok taraflılık, iklimin korunması, biyolojik çeşitlilik ve dünyanın her yerindeki insanlara aşının nasıl sağlanacağı konularının görüşüleceğini ifade etti.

Zirvenin gündeminde Kovid-19 salgını ile mücadelenin de yer aldığına işaret eden Merkel, "Elbette Delta varyantı bizi endişelendiriyor." dedi.

Merkel, virüs varyantlarının yaygın olduğu bölgelerden (AB ülkelerine) girişlerde koordinasyon içinde hareket edilmesi yönünde görüş belirteceğini vurguladı.

DSÖ: AFRİKA'DA DA HIZLI YAYILIYOR

DSÖ Afrika Bölge Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kıtada Kovid-19 salgınının hızlı şekilde yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti dahil 14 ülkede Kovid-19'un 'Delta' varyantı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

DSÖ, Afrika'da vaka sayılarının haftalık yüzde 20 artış gösterdiğini kaydetti. Zambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Namibya ve Uganda, vaka sayısının en fazla arttığı ülkeler olarak sıralandı.

GHEBREYESUS UYARDI

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Delta varyantının ciddiye alınması gerektiğinin altını çizerken varyantın özellikle aşılanmamış kişiler arasında görüldüğünü ve Kovid-19'un diğer türlerine göre iki kat hızla bulayan bu türün en bulaşıcı koronavirüs çeşidi olduğunu belirtmişti.

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