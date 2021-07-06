Son dakika... Dünyayı paniğe sevk eden Lambda varyantıyla ilgili sıcak gelişme!

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanları, laboratuvar çalışmalarında, mRNA aşıları tarafından tetiklenen antikorların Lambda varyantına karşı işe yaradığını tespit etti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; bu, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan BioNTech ile Moderna aşılarının mutasyonu kesinlikle engellediği anlamına gelmiyor. Fakat bilim insanları mRNA temelli bu aşıların işe yaradığı konusunda kendilerinden emin...

Lambda mutasyonunu izleyen doktorlar, bunun Delta dahil olmak üzere diğer varyantlara göre daha kolay yayılmasından endişe ediyor.

BioRxiv'te yayınlanan yeni bir çalışma, Lambda'nın dünya genelinde etkili olan diğer mutasyonlardan daha fazla tehlikeli olmayabileceğine dair bir umut yarattı.

Araştırmacılar, Lambda varyantı örneklerini aşının sağladığı antikorlar ve deneysel tedavilerde kullanılan güçlü ilaçlar karşısında test etti.

Lambda varyantı MRNA temelli aşılar tarafından üretilen antikorlara 'kısmi direnç' gösterse de, bu direncin enfeksiyona karşı korumada ciddi bir eksiklik yaratmasının mümkün olmadığını ortaya koydu.

New York Üniversitesi'nin bu çalışmasına imza atan yazarlar, "Sonuçlar mevcut kullanımdaki aşıların Lambda varyantına karşı koruyucu olacağını ve monoklonal (Eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanmıştı) antikor tedavisinin etkili olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

DELTA PLUS VE LAMBDA VARYANTLARI

Koronavirüs mutasyonlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Hindistan kökenli Delta varyantına karşı BioNTech aşısının yüzde 90 etkili olduğu bildirilmişti. Bu varyantın kendi içinde mutasyona uğramasıyla "Delta Plus" varyantı oluştu.

Bu varyantın görüldüğü 85 ülke arasında Türkiye, ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin de bulunuyor. Bulaşıcılığı ise yüzde 60 oranında.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta plus varyantının Türkiye'de görülmesiyle ilgili şu açıklamada bulundu:

"Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu."

Lambda varyantı ise bilim dünyasınca saptanan en yeni koronavirüs mutasyonu. Çıkış noktası Peru. Türkiye'de henüz Lambda varyantının saptandığına ilişkin bir veri yok.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 14 Haziran'dan itibaren dikkate alınan Lambda varyantı, bundan 9 gün sonra ise İngiltere Halk Sağlığı Merkezi (PHE) tarafından incelemeye alındı.

DSÖ'ye göre varyantın daha hızlı yayılma ve aşıya karşı daha dirençli olma ihtimali var. Ancak bu iki endişe için de daha fazla kanıta ve bilimsel çalışmaya ihtiyaç var.

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