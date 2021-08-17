Delta kâbusu bunu da yaptırdı! Tek vaka için ülke çapında karantina ilan ettiler

Kovid-19 salgınında alınan tedbirler ve hızla devam eden aşılama kampanyaları sayesinde rahat bir nefes almaya başlayan dünya Delta varyantı şokunu yaşıyor. Azalan vaka sayıları bir anda yeniden fırlarken ülkeler teker teker yeni tedbirler almaya ve aşı konusunda sert kararlar vermeye başladı. Bunun son örneği ise salgınla mücadelede başarılı bir tablo çizen Yeni Zelanda'da yaşanıyor.

Yeni Zelanda'da aylar sonra ilk yerel vaka tespit edildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük ve kalabalık şehri Auckland'da görülen bir vaka sonrası yaptığı açıklamada ulusal karantina ilan etti.

Karantina uygulaması Auckland'da yedi gün devam edecek, ülkenin geri kalanında ise üç gün süreyle geçerli olacak.

Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada sağlık yetkililerinin durumu değerlendirdiğini, henüz bilgi kesinleşmemiş olsa da vakanın Delta varyantı kaynaklı olduğunun düşünüldüğümü aktardı.

Dördüncü seviye alarm uygulaması adı verilen bu karantinada tüm okullar, kafe-restoran gibi mekanlar ve birçok iş yeri kapanıyor. Vatandaşlara evden çalışma çağrısı yapılırken dışarı çıkılmasının gerekli olduğu hallerde mutlaka maske takmaları isteniyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Ardern, halka hitap ederken yaptığı açıklamada 'Daha önce bu kadar sıkı tedbirler almamız bizi kurtardı. Vakanın Delta varyantı olduğu düşünülüyor. Bu da oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir durum.' ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda salgının başından beri uyguladığı sıkı kurallarla toplumunu virüsten, ekonomisini de çöküşten korumuş olan az sayıda ülkeden biri. Ancak ülkede aşılama oranlarının beklenenin altında kalmış olması özellikle komşuları Delta varyantından etkilenen ülkeyi yeni salgınlar için savunmasız bırakmış durumda.

YENİ ZELANDA, SINIRLARINI ULUSLARARASI YOLCULARA GELECEK YIL AÇACAK

Yeni Zelanda’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde atılacak normalleşme adımlarının bir parçası olarak gelecek senenin başlarında sınırlarının uluslararası yolculara yeniden açılacağı bildirildi.

Kovid-19’la başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’da hükümet, atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Jacinda Ardern, ülke genelinde aşılama çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanmasını beklediklerini ve o tarihe kadar sınırların açılmayacağını belirtti.

Ardern, aşılamaların tamamlanmasıyla gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren Yeni Zelanda’nın uluslararası yolculara kapılarını açacağını kaydetti.

ÜLKEDE TURİZM ÖNDE GELEN SEKTÖRLER ARASINDA

Hükümetin sınırların açılmasına ilişkin kararı, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

Her yıl yaklaşık 3 milyon turiste ev sahipliği yapan ülkede, turizm önde gelen sektörler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Başkan Ardern, Pfizer aşısının ilk dozu ile ikinci dozu arasındaki süreyi 3 haftadan 6 haftaya çıkaracaklarını duyurdu.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda’da bugüne kadar 3 bine yakın koronavirüs vakası görülürken virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 26 oldu. Ülkede tüm aşıları tamamlanan kişi sayısı 918 bin olurken tüm aşıları tamamlananları yüzdesi ise 18.7'de kaldı.







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