Delta kâbusu Avrupa'yı sardı: Almanya vaka, Rusya ölüm rekoru kırdı!

Delta varyantının etkinliğini iyice artırmasıyla birlikte tüm dünya, özellikle de Avrupa ülkeleri Kovid-19 vaka sayılarında görülmemiş artış yaşamaya başladı. Salgında yeni dalgaların oluşmasına sebep olan Delta varyantı kaynaklı vaka ve can kaybı artışları Rusya ve Almanya'yı sarmış durumda.

Rusya perşembe günü itibarıyla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybını bildirdi. aşılama kampanyasına rağmen durulmayan üçüncü kovid-19 dalgası sebebiyle ülkede son 24 saatte 808 kişi hayatını kaybetti. Bu Rusya'nın koronavirüs can kayıplarında 800 kişi barajını ilk kez aştığı gün olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 21 bin 932 yeni kovid-19 vakası açıklanırken bunda haziran ortasından beri yükselişte olan Delta vakalarının etkisi olduğu düşünülüyor.

Rusya'da aşı karşıtlığı oranı da oldukça yüksek ve aşı olmak istemeyenlerin oranı %55'lere ulaşmış durumda.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşı olun çağrılarına rağmen 146 milyonluk Rusya'da 28 milyon 800 bin kişi aşı yaptırdı. toplam ölüm sayısında 168 bin 49 kişiyle Rusya, Avrupa'daki en yüksek ölüm sayısına sahip ülke olarak başı çekiyor. Yetkililer Rusya'da gerçekte Kovid'e bağlı sebeplerle hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bine ulaşmış olabileceğinden söz ediyor.



ALMANYA'DA SON 9 HAFTANIN EN YÜKSEK GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA SAYISI KAYDEDİLDİ

Almanya'da son 24 saatte 5 bin 638 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısıyla "son 9 haftanın en yüksek seviyesine" ulaşıldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, virüsün ortaya çıkışından bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 805 bin 63’e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 91 bin 834 olarak kayıtlara geçti.

454 Kovid-19 hastası yoğun bakım ünitelerinde tedavi görürken, bunlardan 222'si entübe edildi.

Sağlık Bakanlığının son rakamlarına göre, Almanya'da 52 milyon 241 bin kişi (nüfusun yüzde 62,8'i) en az bir doz aşı olurken, 46 milyon 655 bin kişi (nüfusun yüzde 56,1'i) tam olarak aşılandı. AŞI OLMAYANLARA TEST ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

Almanya'da hükümetin ve eyalet yönetimlerinin aldığı karara göre, vaka sayılarındaki artış nedeniyle ve aşı olmayı özendirmek amacıyla ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilmişti.

Hastanelere, bakımevlerine, restoranların iç mekanlarına, ibadethanelere, düğünlere, toplantılara, kuaförlere ve spor salonlarıyla kapalı yüzme havuzlarına girmek için aşı belgesi veya hastalığın geçirildiğine dair belge ibraz edilmesi gerekiyor.

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