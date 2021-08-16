Delta etkisi: İsrail'de vaka sayısı 2 ayda 200'den 50 bine çıktı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 5 bin 75 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 36 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 668'e, toplam vaka sayısının 942 bin 239 ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 50 bini aştığı ülkede hastalardan 519'nun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan ülkede 5 milyon 848 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 416 kişiye ikinci, 942 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almaya başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede haziran başında aktif vaka sayısı 200'e kadar gerilemiş, günlük vaka sayısı da 20'nin altına düşmüştü.

Vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlamıştı.

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