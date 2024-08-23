Delon’un köpeğine ötanazi yapılmayacak

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FRANSIZ sinemasının efsane isimlerinden Alain Delon’un 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, tüm gözler ailesine çevrilmişti. Zira ünlü aktör Fransa’nın merkezindeki Douchy’de, kendi evinde köpeklerinin yanına gömülmek istediğini vasiyet etmişti. Delon ayrıca, 10 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpeği Loubo’un uyutulmasını ve Loiret’teki Douchy köyündeki mezarlığa kendisiyle birlikte gömülmesini istedi. Alain Delon’un köpeğinin uyutulması ve kendisiyle birlikte gömülmesi isteği, hayvan hakları savunucularının tepkisi sonrası çocukları tarafından reddedildi. Hayvan hakları için çalışan Brigitte Bardot Vakfı sözcüsü “Az önce oyuncunun kızı Anouchka Delon’u telefonla aradım ve bana Loubo’nun ailenin bir parçası olduğunu ve korunacağını söyledi. Köpek uyutulmayacak” dedi.

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HAYVAN MEZARLIĞI VARDI

Delon, 1970’li yıllarda İsviçre’de satın aldığı evinde bir hayvan mezarlığı yaptırmış ve 35 hayvanı buraya gömmüştü. Delon, şu anda 10 yaşında olan Belçika çoban köpeği Loubo hakkında 2018 yılında Paris Match dergisine verdiği bir röportajda şunları söylemişti: “O benim, ömrünün sonuna gelmiş köpeğim. Onu bir çocuk gibi seviyorum. Hayatımda 50 köpeğim oldu ama bu köpekle özel bir ilişkim var. Eğer ondan önce ölürsem, veterinerden onu uyutmasını istiyorum. Onun mezarımın üzerinde büyük bir acıyla ölmesine izin vermektense bunu yapmayı tercih ederim.”