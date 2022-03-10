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Dehşete düşüren kareler: Kanlı işgalde ölenler, toplu mezara gömüldüler

#Ukrayna#Toplu Mezar#Rusya
Dehşete düşüren kareler: Kanlı işgalde ölenler, toplu mezara gömüldüler

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 14'üncü gününde Azak Denizi kıyısında Mariupol kenti Rus güçlerinin yoğun ateşi altında kaldı. Kentte bir kadın doğum hastanesi vurulurken, uluslararası ajanslar kente yönelik saldırılarda ölenlerin gömüldüğü toplu mezarlardan fotoğraflar servis etti.

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Dünya Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen kanlı bir işgali adeta canlı yayında izliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş tüm dehşetiyle sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin emriyle 24 Şubat'ta başlayan harekâtın 14'üncü günü önceki günleri aratmadı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Rus güçleri Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentinde bir kadın doğum hastanesini vurdu. Dehşet verici olayda aralarında doğum sancısı çeken kadınların da bulunduğu 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

Hava saldırılarıyla şehirdeki altyapı yok edilirken, Mariupol sakinlerinin gıda, su, elektrik ve doğalgaza erişimleri bulunmuyor.

Öte yandan, Assocaited Press haber ajansı, Mariupol'ün dış mahallerinde toplu mezar fotoğrafları servis etti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, kazılan toplu mezarlara koyuluyor.

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#Ukrayna#Toplu Mezar#Rusya

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