Dehşet treni... Metroda uyuyan kadını ateşe verdi

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ABD’nin New York kentinde bir adam, Brooklyn’deki metro istasyonunda bir kadının yanarak ölümüne sebep oldu. New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, pazar günü yaşanan olayı “bir kişinin başka bir insana karşı işleyebileceği en ahlaksız suçlardan biri” olarak tanımladı. Kadının henüz hareket etmeyen trende uyurken, bir adamın çakmakla kıyafetlerini tutuşturduğunu belirten Tisch, devriye gezen memurların olayı görüp yanan kadına müdahale ettiğini ancak kurbanın olay yerinde öldüğünü açıkladı.

ÜÇ ÖĞRENCİ YAKALATTI

Olay yerinden uzaklaşan saldırganın kameralar tarafından tespit edilen görüntüleri polis tarafından paylaşıldı. İlerleyen saatlerde üç lise öğrencisinin ihbar etmesi üzerine zanlı tutuklandı. Kimliği kamuoyuna açıklanmayan saldırganın, 2018 yılında Guatemala’dan ABD’ye göç ettiği belirtildi. Polis, kadın kurbanın kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

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BİR YILDA 9 CİNAYET

Bu yıl metro istasyonlarında işlenen suçlarda artış yaşanması üzerine New York Valisi Kathy Hochul, yolcuların çantalarında arama yapılması için ulusal muhafız üyelerini görevlendirmişti. Polis verilerine göre, bu yıl kasım ayı itibarıyla New York metrosunda dokuz cinayet işlendi.