Dehşet evi: Üç çocuk yanı başlarında iskeletle bulundu!

Polisler ABD'nin Texas eyaletinin Houston şehrinde aldıkları bir çağırı sonrası girdikleri evde gördüklerine inanamadı. Adeta bir dehşet evi olan adreste üç küçük çocuk yanlarında bir yetişkin olmadan tek başlarınaydı. Ancak olayın dehşeti ekiplerin evde yaptıkları incelemeyle büyüdü.

7, 10 ve 15 yaşındaki üç çocuk kaldıkları evde yanlarında bir iskeletle birlikte bulundu. Çocuklar hemen sosyal hizmetler görevlileri tarafından gözetim altına alındı. Polis, bulunan insan kalıntılarının çocukların kardeşi olabileceğine inanıyor.

Polis şefi Ed Gonzalez basına yaptığı açıklamada evde bulunan çocukların korkunç kötü koşullar içinde bulunduğunun açıkça görüldüğünü ifade etti. "Bu korkunç bir durum, gerçekten korkunç. Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum ve böyle bir şeyi hiç duymamıştım bile. Şok içindeyim." sözleriyle yaşanan trajedinin büyüklüğünü anlatan Gonzalez yaşadığı şoku da basınla paylaştı.

Yetkililer çocukların bu durumda çok uzun bir süre kalmış olduğunu düşünüyor. Evde tek başlarına ne kadar zaman geçirmek zorunda kaldıkları henüz tespit edilemeyen çocuklar dördüncü bir çocuğunun cesedinin çürüyüp iskelete dönüşmesine şahit olmuşlar.

Kemikleri bulunan çocuğun nasıl öldüğü şu an için belli değil. Polis soruşturmayı devam ettirmek için adli tıptan gelecek otopsi sonucu bekliyor.

Polis çocukların bulunduğu eve isimsiz bir şahsın yaptığı ihbar aramasıyla ulaşmış. Görevliler ise konunun profesyoneli olmalarına rağmen gördükleri manzara karşısında adeta dehşete kapılmışlar.

Çocukların ebeveynlerinin kimliği ve nerede oldukları, yanlarında bulunan diğer çocuğun kimliği ve ölüm sebebi soruşturma sonucunda belli olacak.

