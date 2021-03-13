DehÅŸet anlarÄ± kamerada ABDâ€™de polis ile ÅŸÃ¼pheli arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma anbean gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

ABDâ€™nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi,Â ÅŸÃ¼pheli bir aracÄ± durdurdu. Polisler ile ÅŸÃ¼pheli aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼Â Nika Nicole Holbert arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Holbert'in sÃ¶zlerine Ã¶fkelenen polis elektro ÅŸok tabancÄ± ile Holbert'i vurdu.

Olay esnasÄ±ndaÂ ÅŸÃ¼pheli aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼Â Holbert polislerden Josh Baker'e aracÄ±ndaki silahÄ± ile ateÅŸ aÃ§tÄ±.ÂFilm senaryosunu aratmayan olay polisin vÃ¼cut kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. ÅžÃœPHELÄ° POLÄ°STEN KAÃ‡ARKEN KAZA GEÃ‡Ä°RDÄ°

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yaralanan polisÂ Baker'Ä±n yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Polis ekiplerinden kaÃ§mayÄ± baÅŸaran ÅŸÃ¼pheli Holbert ise olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada trafik kazasÄ± geÃ§irdi.

Siyahi kadÄ±n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.Â Holbertâ€™in kullandÄ±ÄŸÄ± silahÄ±Â olay yerinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada attÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Yetkililer, polis memuru Josh Bakerâ€™in hastanede tedavi altÄ±nda olduÄŸu ve durumunun iyi olduÄŸunu belirtti.

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