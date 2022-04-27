Dehşet anı kamerada! Bir otobüs dolusu çocuk kâbusu yaşadı

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49 yaşındaki Mario Perez, 23 Şubat günü saat 17.00 civarında New Mexico eyaletinin Gibson Bulvarı’nın yer aldığı bölgesinde, beyaz renkli Mustang marka arabasını saatte 180 kilometre hızla sürüyordu.

Albuquerque Polis Departmanı'na göre Perez o anlarda sarhoş da değildi. Ancak bölgede yasal hız sınırı saatte 65 kilometre idi.

Polis raporlarına göre Mario Perez bir sokak yarışçısıydı ve kaza anında bir diğer sürücüyle yarış yapıyordu. Polis Perez’i yakalasa da kazadan sonra kaçan diğer aracın sürücüsü hâlâ bulunabilmiş değil.

Korkunç kaza otobüsü ve aracı bu hale getirdi

GÖRÜNTÜ HERKESİ ŞOKE ETTİ

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Perez, Mustang'ini aşırı hızlı şekilde kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir okul otobüsüne çarptı. Olay anından kayıtta olan otobüsün güvenlik kamerası tüm yaşananları anbean kaydetti. Otobüste bulunan 23 çocuk bir anda neye uğradıklarını şaşırdı ve havaya savruldu.

Çarpmanın şiddetiyle oturdukları koltuklardan savrulan çocuklar adeta uçtu ve birçoğu otobüsün tavanına çarparak yere savruldu.

Kazadan sonra yedi çocuk hastaneye kaldırıldı, ikisinin bacaklarında ciddi yaralanmalar vardı ve birinin de pelvis kemiği kırılmıştı. Arabanın sürücüsü Mario Perez de kazada ciddi şekilde yaralandı ve mahkemelere tekerlekli sandalyeyle katılmak zorunda kaldı.

Kaza, bu inanılmaz görüntülerin yaşanmasına sebep oldu

23 ortaokul öğrencisi, 23 Şubat'taki kazadan önceki anlarda, okuldan dönerken koltukların arasında gezinip sohbet ediyordu. Birdenbire, otobüsün iki tarafına birden savruldular ve bazıları darbenin etkisiyle havaya fırladı.

Çocuklarda kalıcı bir sağlık sorunu olmamasına rağmen kazanın yarattığı psikolojik tahribat aileleri endişelendirmeye devam ediyor. Kazada yaralanan çocuklardan birinin dedesi "Bu çocuklar bir süre bu travmayı yaşayacaklar çünkü otobüse her bindiklerinde neler olduğunu hatırlayacaklar” diyerek durumu özetliyor. Çocuklar kazadan önce birbirleriyle sohbet edip dışarıyı izliyordu

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OKUL OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ DE YARALANDI

Kazada okul otobüsünü kullanan şoför de yaralandı. Kazanın en yakın şahidi olan adam yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Yarışıyorlardı. İki araç vardı, beyaz bir araba ve bir de Mustang. Tüm şeritleri kullanıp hız yapıyorlardı. Mustang’in sürücüsü bir noktada sıkıştı ve kaçacak bir yer de bulamayarak hızla bize çarptı. Doğrudan üzerimize geldi."

Perez, hayati tehlikeye sebep olacak şekilde dikkatsiz araç kullanmak suçundan altı yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Akılalmaz kazanın sorumlusu Mario Perez, 3 Nisan'da mahkemeye tekerlekli sandalyede ve bacağında boydan boya dikişlerle katılmak zorunda kaldı.

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ABD medyasına yansıyan haberlere göre savcılar Perez'i yargılanana kadar hapiste tutmaya çalışsa da, bu ayın başlarında davanın yargıcı Alisa Hart, sürücüyü araç kullanmaması koşuluyla serbest bıraktı. Perez'in yargılanmasına tutuksuz devam edilecek.

23 çocuğun ölümden döndüğü kazadan sorumlu olan sürücü Perez 6 yıl ceza alabilir

Perez’in eşi kazayı ilk duyduğunda otobüs şoförünü suçlamış; kocasının dikkatli araç kullandığını söylemişti. Ancak kazanın detayları ortaya çıkınca kadının kocasının sokak yarışçısı olduğundan haberi olmadığı da anlaşılmış oldu.

Kadın yaptığı açıklamada “Arabasını çok sevdiğini biliyorum. Ama çok dikkatli araç kullanırdı, böyle bir şey yapmış olmasına hâlâ anlam veremiyorum” dedi.

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Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller da kazayla ilgili bir açıklama yaparak “O otobüsteki çocukların hepsi ölebilirdi. Bunun tek sebebi ise birilerinin spor arabalarıyla sokakta hız yapıp eğlenmeye çalışması. Bu asla kabul edilemeyecek bir şey.” sözlerini kullandı.