Değirmen yangınında feci şekilde can vermişlerdi… Kimlikleri ortaya çıktı!

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Yetkililer, 7 Mayıs'ta çıkan bir yangının ardından yıkım işçilerinin, olay yerinde insan kalıntıları bulması üzerine inceleme başlatmıştı.

Oldham’daki Bismark House Mill'de çıkan yangın, değirmeni kullanılamaz hale getirmiş, yangın ülke çapında yankılanmıştı.

Bölgede yıkım çalışması gerçekleştiren işçiler polisi arayarak insan kalıntıları bulduklarını haber verince tüm ülkenin adeta kanı dondu.

YANGIN BAŞLADIĞINDA HEPSİ İÇERİDEYDİ

Greater Manchester Polisi sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada 21 Temmuz'da kayıp olduğu bildirilen 4 kişinin, yangın sırasında değirmende olduğuna inandıklarını açıklayarak isimlerini verdi.

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Yangın başladığında 4 Vietnam vatandaşı değirmendeydi.

Polis, 39 yaşındaki Cuong Van Chu'nun Haziran 2019'da İngiltere'ye geldiğini ve 7 Mayıs'a kadar eşi ve çocuklarıyla düzenli temasta bulunduğunu, ancak ailesinin ondan o zamandan beri haber almadığını söyledi.

31 yaşındaki Uoc Van Nguyen'in de bir değirmende olduğunu söylediği 7 Mayıs'a kadar karısıyla düzenli temas halinde olduğunu söylendi.

İŞ ARARKEN GELEN ACI ÖLÜM

Polis sözcüsü 29 yaşındaki Duong Van Nguyen'in yaklaşık bir yıldır İngiltere'de olduğunu ve ailesiyle en son yaklaşık üç ay önce 'terk edilmiş bir evde' yaşadığını ve iş aradığını söylediğinde temasa geçtiğini söyledi.

Dördüncü kayıp kişinin adı, ocak ayında İngiltere'ye gelen ve ailesiyle en son 4 Mayıs'ta, barajdaki terk edilmiş bir evde yaşadığını söylemek için iletişime geçen 21 yaşındaki Nam Thanh Le olarak belirlendi. O da ailesine iş aradığını söylemişti. Bahsettiği baraj ise Oldham’daydı.

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POLİS: AİLELERİN YANINDAYIZ

Dedektif Müfettiş Lewis Hughes şunları söyledi:

“En derin üzüntülerimiz Cuong, Uoc, Duong ve Nam'ın sevdikleriyle birlikte. Özel olarak eğitilmiş memurlar onlarla doğrudan temas halinde ve Birleşik Krallık'ta olduğu gibi Vietnam'da da tam olarak bilgilendirilmelerini ve desteklenmelerini sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.”

Hughes açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Bütün insan kalıntılarının ve önemli nesnelerin kurtarılmasını sağlamak için Bismark House Mill'i aramaya devam ediyoruz. Bu arada, soruşturma ekibi yangın ve fabrikadaki faaliyetlerle ilgili çeşitli soruşturma kanallarını da önceden takip ediyor.”

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Polis, bu insanları tanıyan ve onların yangından önce veya sonra nerede olduğu hakkında bilgisi olan herkese iş birliği çağrısı yaptı. Yangının meydana geldiği değirmen

İÇERİDE KİMSE YOK SANMIŞLAR

Bu kişilerin güvenlik ve refahının bir numaralı öncelik olduğunun da altı çizildi.

“Ayrıca, yangın veya değirmendeki faaliyetler hakkında önceden bilgi talep etmeye devam ediyoruz.” diyen yetkililer, aramanın 23 Temmuz'da başlamasından bu yana, üç kurbanın bulunduğunu gösteren ceset kalıntılarını keşfetmiş ancak bu kişilerin kimlikleri açıklanmamıştı.

Polis, dört gün boyunca söndürülmeye çalışılan yangın sırasında binada kimsenin olmadığına inanıldığını söyledi.