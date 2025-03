Defalarca kez uyarıldı ama dinlemedi! Trump'ı çileden çıkaran şey Zelenski'nin kıyafeti mi?

ABD başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Zelenski arasında kameralar önünde yaşanan tartışma ABD-Avrupa-Ukrayna üçgenindeki gerilimi zirveye taşıdı.

Bugün dış basında yer alan analizlerde dikkat çeken bir soru ön plana çıktı: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kıyafet tercihi Oval Ofis kavgasını nasıl körüklemiş olabilir?

SAVAŞ BAŞLADIĞINDAN BERİ TAKIM ELBİSE GİYMİYOR

Zelenski, 2022'de ülkesine yönelik Rus işgalinin başlamasından bu yana, dünya liderleriyle yaptığı önemli toplantılarda takım elbise giymekten kaçınıyor.



Zelenski, askeri kıyafet tercihinin Rus ordusuyla savaşan askerleri için bir dayanışma göstergesi olduğunu öne sürüyor ancak bu durum uzun süredir ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımları eleştirenlerin gündeminde olan bir konu.

Cuma günkü basın toplantısında da ABD'li bir muhabirin Zelenski'ye takım elbise konusunda sorduğu bir soru salondaki havayı anında değiştirdi ve minnettarlık tartışmalarını körükledi.

KRİZİ BAŞLATAN SORU

Real America's Voice'un Beyaz Saray muhabiri Brian Glenn Zelenski'ye "Birçok Amerikalı, sizin ABD'ye saygı göstermemenizle ilgili sorunlar yaşıyor neden takım elbise giymiyorsunuz?" diye sorduğunda Ukraynalı lider bunu şakayla karışık bir dille cevapladı ve "Savaş bittikten sonra takım elbise giyeceğim. Belki sizinki gibi bir şey giyerim belki daha iyisini" dedi.

Bu cevap salonda gülüşmelere yol açsa da peşinden gelecek olan gerginliğin önüne geçemedi.





I’m so proud of @brianglenntv for pointing out that Zelensky has so much disrespect for America that he can’t even wear a suit in the Oval Office when he comes to beg for money from our President!! pic.twitter.com/BxYTATWlgi