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Defalarca kez uyarıldı ama dinlemedi! Trump'ı çileden çıkaran şey Zelenski'nin kıyafeti mi?

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#Zelenski#Trump#ABD
Defalarca kez uyarıldı ama dinlemedi Trumpı çileden çıkaran şey Zelenskinin kıyafeti mi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 11:35

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yaşanan sert tartışmanın nedeni Zelenski'nin kıyafet seçimi olabilir mi? ABD medyası Ukrayna liderinin daha önce defalarca kez uyarılmasına rağmen takım elbise giymediğini, bu durumun da Trump'ı öfkelendirdiğini öne sürüyor...

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ABD başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Zelenski arasında kameralar önünde yaşanan tartışma ABD-Avrupa-Ukrayna üçgenindeki gerilimi zirveye taşıdı.

Bugün dış basında yer alan analizlerde dikkat çeken bir soru ön plana çıktı: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kıyafet tercihi Oval Ofis kavgasını nasıl körüklemiş olabilir?

SAVAŞ BAŞLADIĞINDAN BERİ TAKIM ELBİSE GİYMİYOR

Zelenski, 2022'de ülkesine yönelik Rus işgalinin başlamasından bu yana, dünya liderleriyle yaptığı önemli toplantılarda takım elbise giymekten kaçınıyor.

Defalarca kez uyarıldı ama dinlemedi Trumpı çileden çıkaran şey Zelenskinin kıyafeti mi

Zelenski, askeri kıyafet tercihinin Rus ordusuyla savaşan askerleri için bir dayanışma göstergesi olduğunu öne sürüyor ancak bu durum uzun süredir ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımları eleştirenlerin gündeminde olan bir konu.

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Cuma günkü basın toplantısında da ABD'li bir muhabirin Zelenski'ye takım elbise konusunda sorduğu bir soru salondaki havayı anında değiştirdi ve minnettarlık tartışmalarını körükledi.

KRİZİ BAŞLATAN SORU

Real America's Voice'un Beyaz Saray muhabiri Brian Glenn Zelenski'ye "Birçok Amerikalı, sizin ABD'ye saygı göstermemenizle ilgili sorunlar yaşıyor neden takım elbise giymiyorsunuz?" diye sorduğunda Ukraynalı lider bunu şakayla karışık bir dille cevapladı ve "Savaş bittikten sonra takım elbise giyeceğim. Belki sizinki gibi bir şey giyerim belki daha iyisini" dedi.

Bu cevap salonda gülüşmelere yol açsa da peşinden gelecek olan gerginliğin önüne geçemedi.

TRUMP DA DALGA GEÇTİ: ŞUNA BAKIM TAM TAKIM GİYİNMİŞ

Zelenski’yi Beyaz Saray’a getiren aracı Oval Ofis’in bulunduğu girişte karşılayan Trump daha görüşmenin başında Ukraynalı liderin kıyafet seçiminden rahatsız olduğunu göstermiş ve “Şuna bakın tam takım giyinmiş” diyerek Zelenski’nin askeri kamuflaj kıyafetiyle dalga geçmişti.

Defalarca kez uyarıldı ama dinlemedi Trumpı çileden çıkaran şey Zelenskinin kıyafeti mi

WİNSTON CHURCHİLL BENZETMESİ

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Görüşme sonrası takım elbise polemiği sosyal medyaya da yansıdı. Bazı ABD'li kullanıcılar Ukrayna halkına aşırı bir empati duyduklarını ancak Zelenski'nin takım elbise giymemesinin ABD'ye bir saygısızlık olduğunu savunurken, Zelenski'nin savunucuları, Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşı sırasında giydiği kıyafetleri paylaştılar ve onun da dünya liderleri ile askeri kıyafetlerle görüştüğünü hatırlattılar.

Defalarca kez uyarıldı ama dinlemedi Trumpı çileden çıkaran şey Zelenskinin kıyafeti mi

"TRUMP'IN EKİBİ ÖNCEDEN UYARDI" İDDİASI

ABD'li yayın kuruluşu Axios'un iddiasına göre, Trump'ın danışmanları, Zelenski'nin Beyaz Saray'ı ziyaret ederken askeri kıyafetlerini çıkarmasının daha saygılı bir davranış olacağını birçok kez iletti. Ancak son 3 yıldır dünya liderleri ile yaptığı tüm görüşmelerde askeri kıyafet tercih eden Zelenski bu uyarıyı pek ciddiye almadı.

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Zelenskiyi Oval Ofis'in kapısında karşılayan Trump, Ukrayna liderini askeri kıyafetler içinde görünce öfkelendi.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Zelenski savaşın ilk dönemlerinde de kıyafet seçimi nedeni ile ABD'de eleştiri oklarının hedefine oturmuştu.

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#Zelenski#Trump#ABD

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