Dedeağaç’tan yoğun ağır silah sevkıyatı

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Yük gemileri ile Dedeağaç limanına getirilen, NATO’nun tank, zırhlı araç ve askeri mühimmat ve personel, Bulgaristan, Romanya ve Polonya’ya sevk ediliyor.



Yunan Kathimerini gazetesine göre, son olarak geçtiğimiz günlerde ABD ordusunun Abrams tipi tank ve Bradley tipi zırhlı araçları, Polonya’ya gitmek üzere Dedeağaç limanına getirildi. Gazete, Avustralya hükümetinin Ukrayna’ya hibe ettiği 20 adet Bushmaster tipi zırhlı aracın önümüzdeki günlerde Dedeağaç limanına getirilmesi ihtimalinin bulunduğunu da belirtti.



