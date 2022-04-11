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Dedeağaç’tan yoğun ağır silah sevkıyatı

#Dedeağaç#Yunanistan#NATO

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Türkiye’nin de Boğazlar’ı savaş gemilerine kapatma kararından sonra, Meriç’te İpsala hududuna yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Dedeağaç (Aleksandrupolis) limanında yoğun sevkıyat trafiği yaşanıyor.

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Yük gemileri ile Dedeağaç limanına getirilen, NATO’nun tank, zırhlı araç ve askeri mühimmat ve personel, Bulgaristan, Romanya ve Polonya’ya sevk ediliyor.

Yunan Kathimerini gazetesine göre, son olarak geçtiğimiz günlerde ABD ordusunun Abrams tipi tank ve Bradley tipi zırhlı araçları, Polonya’ya gitmek üzere Dedeağaç limanına getirildi. Gazete, Avustralya hükümetinin Ukrayna’ya hibe ettiği 20 adet Bushmaster tipi zırhlı aracın önümüzdeki günlerde Dedeağaç limanına getirilmesi ihtimalinin bulunduğunu da belirtti.

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#Dedeağaç#Yunanistan#NATO

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