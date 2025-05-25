Dedeağaç’ta tatbikat yarın başlıyor... 3 bin Amerikalı da katılıyor

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ABD’den en az 3 bin, toplamda ise yaklaşık 12 bin askerin katılması beklenen tatbikat 9 Haziran’a kadar sürecek. Yunan medyasına göre, ABD askerleri gemilerle Dedeağaç limanına gelecekler.

MSB İDDİALARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yunanistan tatbikata, askeri personelin yanısıra, Chinook ve Apache tipi helikopterler, F-16 savaş uçakları ile katılacak. Tatbikat senaryosu, Batı Trakya İskeçe’deki Kayalar (Petrohori) köyünde bulunan atış talim sahasında eğitim atışları da içeriyor. Yunanistan, NATO tatbikatının Kuzey Makedonya’daki bölümünde de az sayıda askerin yanısıra, 1 adet Leopard tankı ve 2 Apache helikopteri ile yer alacak. Türkiye tatbikatta yer almazken, askeri harekâtın Türkiye’ye karşı olduğu iddialarına MSB kaynakları tepki göstermişti. Açıklamada, bu tatbikatın 2020’den beri düzenlendiği, olağan bir tatbikat olduğu belirtilerek “ABD’nin ve NATO’nun ülkemize bakışı merak ediliyorsa, son dönemde hem ABD Başkanı’nın hem de NATO Genel Sekreteri’nin ülkemizle ilgili açıklamalarına bakmakta fayda var. ABD ve NATO için Türkiye’nin ne ifade ettiği defalarca en yetkili kişiler tarafından vurgulanmışken bu tatbikatın Türkiye’yi hedef aldığını söylemek zorlama bir yorumdan ibarettir” denmişti.