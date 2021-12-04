Dedeağaç’ta ABD sevkiyatı için tören

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27 Kasım’da Dedeağaç’a gelen ‘ARC Indenpendence’ nakliye gemisi, Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerine gidecek askeri araç, malzeme ve personeli limana boşalttı. Gemiden 73 helikopter ve çeşitli tipte 995 askeri malzeme indirilmesinin ardından ARC Independence, ABD’ye dönüş için Dedeağaç’tan hareket etti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Limanda düzenlenen ve ABD Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın da katıldığı törende konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotiopulos, “Dedeağaç’ta olanların hiç kimseye karşı saldırgan bir amacı yoktur” dedi. Panayotiopulos, ABD ile Yunanistan arasındaki stratejik ortaklığın gelişeceğini ve Yunan kuvvetlerinin gücünü arttırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.