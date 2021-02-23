Dedeağaç’a dev Amerikan çıkarması

ABD, NATO çerçevesinde Orta ve Doğu Avrupa’da yapacağı ‘Defender Europe 21’ tatbikatı için Yunanistan’ın Dedeağaç limanına adeta çıkarma yapıyor. Türkiye sınırına 55 km uzaklıktaki limana toplam 145 helikopter, 1800’den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personel çıkarılacak. Operasyonun iki gün içinde başlaması bekleniyor. Tatbikatta yer alacak ABD güçlerinin ilk bölümü “Endurance” adlı yük gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek.

YEDİ AYRI SEFERDE

Dev sevkıyat, 7 ayrı seferde, mayıs ayına kadar tamamlanacak. “Orta ve Doğu Avrupa’da Rus tehdidi” senaryolarına dayalı ve bazı NATO üye ülkelerinin de yer alacağı tatbikat, ilkbaharda başlayarak yaz ortalarında tamamlanacak. Tatbikat; Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya’da gerçekleştirilecek.

KARAYOLU İLE SEVK

Geçen yıl gerçekleştirilen “Defender Europe 20”de, Dedeağaç’a gelen ABD güçlerinin Avrupa’ya sevkıyatı demiryolu ile yapılmıştı. Ancak bu yıl, Batı Trakya ve Meriç bölgelerindeki demiryolu ağının önemli ölçüde zarar görmesi üzerine sevkıyat planı değiştirildi. ABD’nin 110 “Black Hawk”, 10 “Chinook” tipi askeri nakliye, 25 adet de “Apache” tipi saldırı helikopteri, tatbikat yapılacak ülkelere Dedeağaç’taki “Dimokritos” havaalanından hareket edecek. Zırhlı araçların sevkıyatı ise karayolu ile yapılacak. Dedeağaç Liman Müdürü Kostas Hacimihail, tatbikat sayesinde Dedeağaç’ın stratejik öneminin bir kez daha kanıtlandığını söyledi.

WASHİNGTON-ATİNA GİDEREK YAKINLAŞIYOR

Yunanistan bu yıl ilk kez “Defender Europe” planlarına dahil edildi. Bu çerçevede, bazı ABD ve Yunan helikopterlerinin mayıs ayında, Batı Trakya’da Türk nüfusun yoğun olduğu İskeçe şehrindeki bir askeri atış talim alanında, ortak tatbikat yapmaları planlanıyor. ABD’nin tatbikat planlarına Yunanistan’ı ilk kez dahil etmesi, iki ülke ilişkilerinde özellikle son 3 yılda yaşanan yakınlaşmanın bir sonucu olarak değerlendirildi. Yunanistan, Girit adasının Suda mevkiinde deniz ve hava üssü bulunan ABD’ye Dedeağaç limanını da kullanması için her türlü kolaylığı sağlıyor.

ABD bir süre önce Atina’dan, İskiri (Skiros) Adası’nın yanı sıra, Kavala ve Selanik dahil 20 farklı bölgedeki Yunan deniz ve hava üslerinde kolaylıklar tanınması talebinde bulunmuştu. Söz konusu talep, önümüzdeki aylarda müzakere edilecek. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias daha önce, “Hedefimiz, stratejik açıdan önem taşıyan bölgelerde, ABD varlığının izlerini arttırmaktır” demişti.

TSK’DAN MAVİ VATAN’DA GÖVDE GÖSTERİSİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), tüm kuvvetlerin katılımıyla Ege ve Akdeniz’de son yılların en büyük tatbikatını gerçekleştirerek gövde gösterisi yapacak. “Mavi Vatan-2021” olarak adlandırılan dev tatbikat 25 Şubat’ta başlayacak ve 7 Mart tarihine kadar devam edecek.

87 GEMİ, 27 UÇAK

Tatbikata, aralarında çok sayıda fırkateyn ve korvetin de bulunduğu toplam 87 gemi katılacak. Deniz Kuvvetlerinden 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları (İHA), Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve Sualtı Taarruz-Savunma (SAT/SAS) timleri de tatbikatta görev yapacak. Mavi Vatan 2021’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı, F-16, F-4 ve havadan ihbar/kontrol uçağının da (AWACS) bulunduğu 22 uçaklık bir filo ile görevde olacak. Kara Kuvvetleri ise 8 helikopter ile tatbikata katkı sağlayacak. Tatbikat ile farklı kuvvet komutanlıklarından unsurların koordinasyonu ve harbe hazırlık durumunun yükseltilmesi hedefleniyor. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları taktik seviyede kullanılacak. Gerçek harekât ortamının oluşturulması için yüksek hızda hedeflere su üstü ve hava savunma

atışları yapılacak. (Uğur ERGAN / ANKARA)