Dedeağaç’a dev ABD sevkıyatı

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HELİKOPTER ve tank yüklü olduğu belirtilen ABD’nin dev nakliye gemisi “ARC Independence” hafta sonunda Dedeağaç limanına yanaştı. Geminin geldiğini Dedeağaç Liman Müdürü Konstantinos Hacimihail sosyal medya hesabından duyurdu.

TÖREN DÜZENLENECEK

Gemi yükünü boşalttıktan sonra, Romanya’dan Dedeağaç’a getirilen tank ve pervaneleri sökülmüş askeri helikopterleri yükleyerek ABD’ye dönecek. “ARC Independence”nin yanı sıra, başka ABD nakliye gemileri de önümüzdeki günlerde Dedeağaç’a gelecek. Cuma günü de Yunan bakanların ve ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın katılımı ile Dedeağaç’da tören düzenlenecek. Bugüne kadar ABD’nin Yunanistan’a yaptığı bu en büyük sevkıyat çerçevesinde, binden fazla tank, 120’den fazla helikopter ve çok sayıda personelin Dedeağaç’a gelmesi bekleniyor.

YIĞINAĞIN SEBEBİ NE

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Karargâhı Almanya’nın Wiesbaden şehrinde bulunan ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu sevkıyatın, ABD ve NATO’nun “Atlantik Çözümü” (Atlantic Resolve) operasyonu çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD’nin, Rusya’nın Avrupa’daki etkinliğini sınırlandırmak amacıyla 2014’ten bu yana uyguladığı “Atlantik Çözümü” operasyonları gereği, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerine gönderilen ABD tank, zırhlı, helikopter, çeşitli askeri malzeme ve personel her 9 ayda bir yenileniyor. Bu ülkelere gidecek ve bu ülkelerden ABD’ye dönecek silah ve personelin sevkıyatı için son yıllarda Yunanistan’ın Dedeağaç limanı kullanılıyor.

ABD KARARGÂH KURUYOR

ABD, Larisa şehri yakınındaki Stefanovikio askeri havaalanında çeşitli zaman aralıkları ile insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler konuşlandırıyor. İki ülke arasında 14 Ekim’de imzalanan yeni savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde, Stefarnovikio askeri havaalanı yakınındaki “Yeorgula” Yunan piyade taburu karargâhı, üs olarak kullanması için ABD’ye tahsis edildi.

PROTESTO EDİLDİ

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ABD’nin ARC Independence gemisinin Dedeğaç limanına yanaşması üzerine protesto gösterisi düzenledi. Liman yakınında toplanan göstericiler, “Dedeağaç emperyalistlerin değil, halkların limanıdır”, “Halkların katillerine ne toprak ne de su verelim” şeklinde sloganlar attılar.