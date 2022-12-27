DEAŞ’tan Suriye’de hapishane saldırısı

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Başarısız baskında tesis güvenliğini sağlayan 6 SDG’li ile 2 DEAŞ’lı öldü. Ana unsurunu terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu SDG tarafından yapılan açıklamada, üzerinde patlayıcılar bulunan bir intihar bombacısının öldürüldüğü bir DEAŞ militanının ise yakalandığı belirtildi. Kentte olağanüstü hal ilan edilirken, bölgede bulunan DEAŞ üyelerinin tutuklanması için arama faaliyetlerinin genişletildiği aktarıldı. Saldırıyı üstlenen DEAŞ, saldırının SDG kontrolündeki Al-Hol kampında yaşayan “Müslüman mahkûmların” ve cihatçıların kadın akrabalarının intikamını almak için düzenlendiğini açıkladı. Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan ve 50 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan Al Hol kampında, savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyeli ve Iraklı mültecilerin yanı sıra DEAŞ militanlarının eşleri ve çocukları da bulunuyor.