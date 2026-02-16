DEAŞ’lı tutukluların Irak’a nakli tamamlandı

Haberin Devamı

Son sevkiyatın 12 Şubat gecesi kuzeydoğu Suriye’den Irak’a yapılan bir uçuşla gerçekleştirildiği bildirildi. Irak Ulusal Uluslararası Yargı İşbirliği Merkezi (IUUYİM), ülkeye 61 farklı uyruktan 5 bin 704 DEAŞ bağlantılı tutuklunun ulaştığını doğruladı. SDG ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyon süreci sırasında, SDG kontrolündeki cezaevlerinde yaşanabilecek güvenlik zaafiyetine karşı ABD tarafı, buradaki DEAŞ tutuklularının Irak’a sevkini gündeme getirmişti.

DEAŞ tutuklularının sevki ve cezaevlerinin kontrolünün Şam yönetimine geçmesi, Amerikan ordusunun bu ülkedeki askeri varlığını azaltması için de kritik bir dönüm noktası. 2014 yılında DEAŞ’a karşı mücadele amacıyla Suriye’de sahaya inen ABD ordusu, bölgedeki askerleri varlığını hızla azaltıyor. Son olarak Haseke’deki stratejik Şeddadi hava üssünü Suriye ordusuna devreden ABD, Kasrek’teki bir üs ile dört askeri kontrol noktasında konuşlanmayı sürdürüyor. Amerikan basınında çıkan haberler, Washington’ın Suriye’den tamamen çekilmeyi değerlendirdiğine işaret etmişti.