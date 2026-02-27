DEAŞ’lı aileler tutuluyordu… Suriye’deki Hol Kampı’ndan binlerce kişi kaçmış

Haberin Devamı

SURİYE’nin kuzeydoğusunda bulunan terör örgütü DEAŞ bağlantılı ailelerin tutulduğu El Hol Kampı’nda büyük bir güvenlik zafiyeti yaşandığı ortaya çıktı. Suriye hükümeti, kamptan binlerce kişinin kaçtığını doğrularken, olay bölgesel ve uluslararası güvenlik çevrelerinde ciddi endişelere yol açtı. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin Baba, kampın 17 kilometrelik duvarında en az 138 gedik açıldığını kaydederken, “Güçlerimiz bölgeye ulaştığında, kampın apar topar terk edilmiş olması nedeniyle çok sayıda kişinin kaçmış olduğu tespit edildi” dedi. Suriyeli yetkililer, kampın güvenliğinden sorumlu olan SDG’nin bölgeden Şam yönetimi ya da ABD öncülüğündeki koalisyon yetkilileriyle koordinasyon kurmadan çekildiğini, bunun ardından kamp çevresindeki güvenlik önlemlerinin çöktüğünü savunuyor.

30 BİNDEN FAZLA KİŞİ KALIYORDU

Birleşmiş Milletler verilerine göre olay öncesinde kampta 30 binden fazla kişi bulunuyordu. Amerikan Wall Street Journal’a göre ABD istihbaratı kaçanların sayısının 15 bin ila 20 bin arasında olabileceğini tahmin ediyor. Suriyeli Sözcü Nurettin Baba, izinsiz ayrılan kişilerin büyük çoğunluğunun geri getirildiğini ve yasal statülerinin düzenlendiğini ileri sürerken, güvenlik birimlerinin kamptan “düzensiz biçimde ayrılanları” takip etmeye devam ettiğini bildirdi. Kampta ağırlıklı olarak DEAŞ mensuplarının eşleri, çocukları ve yakın akrabalarının tutulduğu biliniyor. Uzmanlar, kaçanlar arasında radikalleşmiş kişilerin bulunmasından dolayı hem Suriye hem de komşu ülkelerde yeni güvenlik tehditleri yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD’nin 2003’te Irak’ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye’nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor. SDG, uluslararası basının da büyük ilgisini çeken bu kampı, uzun bir süre boyunca yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.

Şam yönetimi, DEAŞ’lı militanların ailelerinin tutulduğu kamptan SDG’nin koordinasyon sağlamadan çekildiğini ve bu nedenle güvenlik zaafiyeti oluştuğunu açıkladı.