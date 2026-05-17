Dünya Haberleri

DEAŞ’in ikinci ismi Nijerya’da öldürüldü

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da dün yaptığı paylaşımda terör örgütü DEAŞ’ın ‘ikinci adamı’ olarak bilinen Ebu Bilal el Minuki’nin ABD ve Nijerya güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Trump, paylaşımında “El Minuki, Afrika’da saklanabileceğini düşündü ancak ne yaptığını bize bildiren kaynaklarımız olduğunu bilmiyordu. Artık Afrika halkını terörize edemeyecek ve Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına yardım edemeyecek” ifadelerini kullandı. Öte yandan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu da el Minuki ile bazı yardımcılarının Çad Gölü Havzası’ndaki yerleşkelerine düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Tinubu, ABD ile güvenlik alanındaki ortaklıktan memnuniyet duyduklarını belirterek Trump’a ‘desteklerinden dolayı’ teşekkür etti. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne göre el Minuki’nin 1982 yılında Nijerya’nın Borno eyaletinde doğduğu ve bölgedeki radikal yapılanmalarla bağlantılı olduğu biliniyor.

