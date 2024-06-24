DEAŞ'ı yerinde izleyen CNN ortadoğu muhabiri: Gazze’de ruhlar ölü

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18 yıl boyunca Ortadoğu’nun savaşlarını yerinde takip eden Amerikan CNN muhabiri Arwa Damon, İsrail’in 9 aydır acımasızca saldırdığı Gazze’de gördüklerini DEAŞ’tan beter olarak nitelendirdi. İsrailli Haaretz gazetesine konuşan Damon, “Ölüm, yıkım, mültecilik, insani krizler; bunlara savaşın gerçeği olarak alışıyorsunuz ama Gazze’de gördüğüm psikolojik yıkımı hiçbir yerde görmedim” diye konuştu.

YILLARCA SAVAŞ İZLEDİ

46 yaşındaki Damon uluslararası muhabir olarak Bağdat’ta 2003-2010 yılları arasında ABD’nin Irak işgalini haber yaptı. Lübnan’da Arap Baharı isyanını takip etti, Suriye’deki acımasız iç savaşı izledi. 2016 yılında, terör örgütü DEAŞ’la savaşmak için Irak’a gönderilen Amerikan kuvvetlerine katılıp Musul’a gitti. Ortadoğu’da gördükleri onu 2015 yılında, savaştan etkilenen ve uzun süreli tıbbi ve zihinsel tedaviye ihtiyaç duyan çocukları destekleyen Uluslararası Yardım ve Destek Ağı adında (Inara) adında bir insani yardım kuruluşu kurmaya yöneltti.





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‘İNSANLAR ÖLÜ GİBİYDİ’

2022’de mesleğinden ayrıldıktan sonra bir süre yaşadığı Türkiye’ye geri dönüp İstanbul’a yerleşen Damon, Gazze’de 13 acil durum barınağı bulunan Inara’nın çalışmalarını yerinde görmek için nisan ayında bölgeye ziyarette bulundu. Mısır’dan şeridin güneyindeki Refah şehrine geçen Damon, mülteci çadırları ve derme çatma kulübelerle dolu şehrin yollarında, yakıt olmadığı için 10 dakikalık mesafeyi 2 saatte alabildiklerini belirtti. Damon yol boyunca gördüklerini “İnsanların yüzlerine baktım ve şok oldum çünkü ölü gibi görünüyorlardı” ifadeleriyle anlattı.

‘KARİYERİMİN EN KORKUNÇ TECRÜBESİ’

Deneyimli gazeteci, daha önce üç kez ziyaret ettiği Gazze Şeridi’ne son yolculuğunu “kariyerinin en korkutucu deneyimi” olduğunu söyledi. “Savaş bölgesine girdiğinizde bir korku oluşur. Ancak bir süre sonra geçer. Bu sefer, Gazze’de bu korkuyu sakinleştiremedim” diyen Damon, “Gazze’de bu kadar kısa sürede halkın yaşadığı psikolojik yıkım başka hiçbir yerle kıyaslanamaz” şeklinde konuştu. Gazze’nin daha önce gördüğü savaş bölgelerinden farklı olduğunu, çünkü insanların kaçamadığını vurgulayan gazeteci, “Burada siviller, tıbbi amaçla tahliye edilmiyorsa ya da çıkmak için çok paraları yoksa cehennemin içinde hapsedilmiş durumda” dedi.

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SAVAŞ EĞİTİMİ DE VURDU

Gazze’de yaklaşık 9 aydır devam eden savaş, 37 bin kişinin ölümüne ve on binlercesinin yaralanmasına neden olurken, bölgedeki eğitim faaliyetleri de tamamen durduruldu. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre yaklaşık 625 bin çocuk eğitimden uzak kalırken, lise mezuniyeti aşamasında olan 39 bin öğrenci de eğitimlerine devam etme imkânından mahrum. Üstelik savaş bitse bile Gazze’de eğitim ortamının kısa sürede yeniden tesis etmek mümkün görünmüyor. BM, bölgedeki okulların yüzde 75’inden fazlası İsrail saldırıları nedeniyle yıkıldığını veya hasar gördüğünü, büyük çaplı yenileme çalışmaları olmadan kullanılamayacaklarını belirtiyor.