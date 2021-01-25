DEAŞ terörü yeniden hortladı

IRAK’ta uzun süre sonra yeniden DEAŞ terör örgütünün güçlü bir şekilde aktif olduğu gözleniyor. Başkent Bağdat’ta bir pazar yerinde 32 kişinin ölümüne, 110 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları üstlenen DEAŞ, Irak’ın Salahaddin vilayetinde Şii Haşdi Şabi 22’nci Tugayı’na saldırdı. Saldırıda, bir komutanın da aralarında bulunduğu 12 askerin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. DEAŞ’ın hem Bağdat’ta Şii bölgede saldırı düzenlemesi hem de Haşdi Şabi Tugayı’nı hedef alması, örgütün ülkedeki mezhepsel tansiyonu yükseltmeye çalışarak yeniden ivme kazanma çabasında olduğu yorumlarına neden oldu. BBC’ye konuşan King’s College London Üniversitesi’nden güvenlik uzmanı Profesör Peter Neumann, “Saldırı, DEAŞ’ın hâlâ hayatta olduğuna ve önemli terör eylemleri gerçekleştirebileceğine dair destekçilerine ve düşmanlarına yönelik bir mesajdır” ifadesini kullandı.

ÖNLEMLER ARTTIRILDI

DEAŞ terörünün yeniden hortlaması sonrasında Bağdat’ta güvenlik önlemleri artırıldı. Başkentin güvenliğinden sorumlu Bağdat Operasyonlar Komutanlığından sızan ve diğer güvenlik birimlerine gönderilen bir yazıda, terör örgütünün insan yoğunluğunun yüksek olduğu kahvehaneler ve alışveriş merkezlerinde bomba yüklü araçlarla saldırı gerçekleştirme hazırlığı içerisinde olduğu uyarısı yapıldı. Bağdat’taki kontrol noktalarında artış görüldü. Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi de, başkentteki saldırıda güvenlik zafiyeti bulunduğunu söyleyerek bir daha bunun yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bu arada, ülkede terör ve cinayet suçuyla idama mahkûm edilmiş 340 kişinin infaz kararları onaylandı. Onay adımı, son saldırılar sonrası geldi.

SURİYE’DE DE SALDIRDI



Öte yandan dün, Suriye’nin doğusunda Esad ordusuna bağlı güçleri taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıyı da DEAŞ üstlendi. Suriye devlet haber ajansı SANA, olayda 3 askerin öldüğünü, 10 askerin yaralandığını aktardı.

ZAFER İLAN EDİLMİŞTİ

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı

Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de DEAŞ’a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Terör örgütü DEAŞ’ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2019’da DEAŞ’a karşı ‘yüzde 100’ zafer ilan etmiş, Ekim 2019’da ise DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü açıklamıştı. DEAŞ’ın eylemlerini hızlandırmasıyla, ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık döneminin öncelikli gündemleri arasında yer alması bekleniyor.