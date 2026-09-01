DEAŞ terör örgütünün sözcüsü Ensari öldürüldü

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Yemen hükümeti yetkilileri, özel kuvvetlerle düzenlenen ortak operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Ebu Huzeyfe el-Ensari'nin öldürüldüğünü belirtti.

Resmi haber ajansı SABA'da yayımlanan Yemen Devlet Güvenliği Merkez Teşkilatı'nın açıklamasına göre, söz konusu operasyon, koalisyon güçlerinin katılımıyla düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Ensari'nin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada söz konusu kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÖZEL KUVVETLER OPERASYONA DESTEK VERDİ

Operasyonun Yemen'deki "meşru hükümete destek veren özel kuvvetler" tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, olay yerine ilişkin bilgi ve başka bilgi paylaşılmadı.

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Açıklamada ayrıca, Ensari'nin 2023 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ'ın sözcüsü olarak bilindiği kaydedildi.