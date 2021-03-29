DEAŞ Mozambik'in Palma kasabasını ele geçirdiğini açıkladı

DEAŞ terör örgütü militanları tarafından çarşamba gününden bu yana kuşatma altında olan Palma bölgesinde çatışmalar devam ediyordu. AFP'de yer verilen habere göre; çatışmaların ardından DEAŞ kasaba halkının bölgeyi boşaltmasının ve ordunun bölgeyi bugün akşam saatlerinde terketmesinin ardından Palma kasabasını ele geçirdiğini duyurdu.

Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Omar Saranga, ordu ile terör örgütü arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamalarda, militanların kuşattığı bir otelde mahsur kalan yedi kişinin kaçmaya çalışırken öldürüldüğünü duyurmuştu.

Palma kasabasında kıyı şeridindeki onlarca teknenin saldırıdan kaçan sivilleri kurtarmak için deniz seferleri düzenlediği belirtilirken, yüzlerce kişinin ormanlara ve çevredeki kasabalara kaçtığı öğrenildi.

DEAŞ terör örgütünün 2017'den bu yana saldırılar düzenlediği ve orduya çatıştığı bölgede, bugüne kadar 2.500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 700 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

DEAŞ AÇIKLAMA YAPTI

DEAŞ teröristleri Palma kasabasının haricinde Mozambik'in kuzeyinde düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı duyuruda, Palma kasabasında yabancı işçilerin de dahil olduğu düzinelerce insanın öldürüldüğünü açıkladı.

DEAŞ teröristleri günler süren çatışmaların ardından Amaq haber ajansına yaptığı açıklamada, kasabanın kontrollerine geçtiğini ve askerler de dahil olmak üzere en az 55 kişiyi öldürdüklerini söyledi.

İngiltere'de yayın yapan Times gazetesi bir terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıda bir İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

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