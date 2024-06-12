DEAŞ liderinin ilk eşi anlattı: ‘Bağdadi gözaltında değişti’

Haberin Devamı

Terörle bağlantılı suçlar nedeniyle Irak’ta hapishanede tutulan Hüdayfe, 1999 yılında evlendiği Bağdadi’nin o zamanlar dindar ama aşırıcı olmadığını; 2004’te ABD’nin Irak işgali sırasında gözaltına alınmasının ardından çok değiştiğini anlattı.

‘CİNSEL İŞKENCE GÖRDÜ’

Yaklaşık 1 yıl boyunca hapishanede kalan Bağdadi’nin serbest kaldıktan sonra gittikçe radikalleştiğini belirten Hüdayfe, kocasının “gözaltındayken cinsel işkenceye maruz kalmış olabileceğini” ima etti. Sonraki dönemde sık sık ev değiştirdiklerini ve sahte kimlikler kullandıklarını anlatan kadın, 2012’de Suriye’ye taşındıklarında kocasının cihatçı grupların lideri olduğunu anladığını söyledi. DEAŞ’ın kanlı eylemlere imza attığı yıllarda kocasına karşı çıkmaya, hatta kaçmaya çalıştığını anlatan Hüdayfe, bunu hiçbir zaman başaramadığını kaydetti.