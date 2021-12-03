DEAŞ Erbil’de bir köye saldırdı: 3’ü sivil 13 ölü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının gece Erbil yakınlarındaki Karaçok Dağı eteklerinde bulunan ve çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Hıdır Yeçe köyüne baskın düzenlediği bildirildi.

Baskında 3 sivilin ve 3 Peşmerge'nin öldürüldüğü aktarıldı. Saldırı sonrasında bölgede operasyon düzenleyen Peşmerge güçlerinin de pusuya düşürüldüğü belirtilen açıklamada, “Peşmerge aracını pusuya düşüren terör örgütü DEAŞ üyeleri, 7 peşmergeyi öldürdü” ifadeleri kullanıldı.

Toplam 13 kişinin öldüğü saldırılarda 1’i sivil 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Son dönemde IKBY Peşmerge güçlerine yönelik saldırılarını artıran DEAŞ, birkaç gün önce de Kifri ilçesi yakınlarında gerçekleştirdiği saldırıda 8 Peşmerge'yi öldürmüştü.