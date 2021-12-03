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DEAŞ Erbil’de bir köye saldırdı: 3’ü sivil 13 ölü

#DEAŞ#Erbil#Saldırı
DEAŞ Erbil’de bir köye saldırdı: 3’ü sivil 13 ölü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde terör örgütü DEAŞ’ın bir köye gerçekleştirdiği baskında 3’ü sivil, 10’u Peşmerge olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının gece Erbil yakınlarındaki Karaçok Dağı eteklerinde bulunan ve çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Hıdır Yeçe köyüne baskın düzenlediği bildirildi.

Baskında 3 sivilin ve 3 Peşmerge'nin öldürüldüğü aktarıldı. Saldırı sonrasında bölgede operasyon düzenleyen Peşmerge güçlerinin de pusuya düşürüldüğü belirtilen açıklamada, “Peşmerge aracını pusuya düşüren terör örgütü DEAŞ üyeleri, 7 peşmergeyi öldürdü” ifadeleri kullanıldı.

Toplam 13 kişinin öldüğü saldırılarda 1’i sivil 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Son dönemde IKBY Peşmerge güçlerine yönelik saldırılarını artıran DEAŞ, birkaç gün önce de Kifri ilçesi yakınlarında gerçekleştirdiği saldırıda 8 Peşmerge'yi öldürmüştü.

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#DEAŞ#Erbil#Saldırı

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