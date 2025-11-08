×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

De Niro’ya Roma Nişanı

Güncelleme Tarihi:

#Robert De Niro#Roma#İtalya
De Niro’ya Roma Nişanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 07:00

HOLLYWOOD’un efsane oyuncularından Robert De Niro, önceki gün İtalya’nın Roma kentindeki Campidoglio’da Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından şehrin en büyük nişanı olan ve kültürel ya da insani çalışmalarla ilgili başarılar için verilen “Lupa Capitolina” ile onurlandırıldı.

Haberin Devamı

De Niro, “Bu inanılmaz onur için belediye başkanına ve Roma şehrine teşekkür ediyorum Roma bir şehirden daha fazlası, yaşayan bir sanat eseri” diye konuştu. Öte yandan De Niro, Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo ile de Vatikan’da bir araya geldi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Robert De Niro#Roma#İtalya

BAKMADAN GEÇME!