De Niro’ya Roma Nişanı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 07:00
HOLLYWOOD’un efsane oyuncularından Robert De Niro, önceki gün İtalya’nın Roma kentindeki Campidoglio’da Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından şehrin en büyük nişanı olan ve kültürel ya da insani çalışmalarla ilgili başarılar için verilen “Lupa Capitolina” ile onurlandırıldı.
De Niro, “Bu inanılmaz onur için belediye başkanına ve Roma şehrine teşekkür ediyorum Roma bir şehirden daha fazlası, yaşayan bir sanat eseri” diye konuştu. Öte yandan De Niro, Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo ile de Vatikan’da bir araya geldi.