Dayakçı kocaya GPS takılacak

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İspanyol hükümeti, eşlerine veya eski eşlerine kötü muamele sonrası uzaklaştırma cezası alan erkekleri izlemek için GPS (küresel konumlandırma sistemi) cihazlı bilezik kullanımı için gerekli finansmanı sağlayacağını bildirdi.

5 MİLYON EUROLUK PROJE



Sosyalist hükümetin Başbakan Yardımcısı Maria Teresa Fernandez de la Vega, bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, bu projenin finansmanı için 5 milyon avro ayrılacağını söyledi.



Kullanılmasına mahkeme tarafından karar verilecek ve polis tarafından kontrolü sağlanacak GPS bilezikleri, mahkeme kararıyla eşlerine yaklaşmama cezası verilen şiddet yanlısı erkeklerin daha iyi kontrol edilmesini sağlayacak.