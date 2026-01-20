Davos'ta Trump gerilimi! Avrupa resti çekti... 'Aç tırtıl'

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’nın Grönland’ı yeterince koruyamadığını savunarak, konuyu İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında uluslararası liderlerle görüşeceğini söyledi.

Trump, Grönland’ın stratejik önemine dikkat çekerek, Danimarka’nın adadaki varlığını yetersiz bulduğunu ifade etti.

“Bakın, buraya sahip olmalıyız. Bunu kabul etmek zorundalar. Burayı koruyamazlar.” diyen Trump, Danimarkalılar hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Danimarkalılar harika insanlar ve liderlerinin de çok iyi insanlar olduğunu biliyorum ama oraya gitmiyorlar bile.”

Adanın stratejik açıdan “çok önemli” olduğunu vurgulayan Trump, Davos’ta çok sayıda liderle Grönland konusunu ele alacaklarını belirtti.

“Çeşitli kişilerle bu konuyu görüşeceğiz.” diyen Trump, konunun zirvenin gündem maddelerinden biri olacağını kaydetti.

Haberin Devamı

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Gazze sorununu çözmeyi amaçlayan uluslararası bir “Barış Kurulu”na katılmayı reddettiği yönündeki haberlere sert tepki gösterdi.

Miami’de düzenlenen Üniversite Amerikan Futbolu Ulusal Şampiyonası maçının ardından konuşan Trump, Macron’a yönelik sorular üzerine, “Kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAN TRUMP'A REST

Davos’ta konuşan Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri, Grönland ve NATO’ya ilişkin çıkışlarına karşı sert mesajlar verdi. Açıklamalarda Avrupa’nın ekonomik, teknolojik ve stratejik bağımsızlığını güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, WEF’te düzenlenen “Avrupa’nın Dünyadaki Rolünü Tekrar Tanımlamak” başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Avrupa’nın kendi teknolojik platformlarını kurmaması halinde ABD karşısında kırılgan kalacağını söyledi.

“Kendi teknolojik platformlarımızı kurmazsak Trump bizimle oynamaya devam eder. Bizi köle haline getirebilir.” diyen De Wever, yarının refahı için teknoloji altyapısının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Haberin Devamı

Batı’nın birlik olduğu dönemlerde Rusya’nın ciddi bir tehdit oluşturmadığını savunan De Wever, Moskova’nın Batı’daki bölünmüşlükten cesaret aldığını ifade etti.

De Wever, bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesini askeri işgalle tehdit etmesinin Rusya’yı Ukrayna’daki savaşı sürdürmeye, Çin’i ise emperyalist hedeflere yönlendireceğini söyledi.

Transatlantik ilişkilerin çökmesi halinde küreselleşmenin de sona ereceğini dile getiren De Wever, Avrupa’nın pasif kalamayacağını belirtti.

“Uyanmak zorundayız, yeniden silahlanmak zorundayız, pazarımızı entegre etmek zorundayız. Mevcut ittifakları feshetmekten yana değilim ama yenilerini de aramalıyız.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ABD’deki yön değişiminin Trump’la sınırlı olmadığını savunan De Wever, “Amerika’nın yüzü Pasifik’e dönük, sırtı Atlantik’e dönük. Bu Trump’tan sonra da değişmeyecek.” dedi.

Belçika lideri, Trump'ın jeopolitik fikirlerini Amerikalı yazar Eric Carle'nin 1969'da yayınlanan "Aç Tırtıl" isimli resimli çocuk kitabına benzetti.

De Wever, VRT Nieuws’e verdiği röportajda ise Avrupa’nın Trump’a karşı daha net bir tutum alması gerektiğini söyledi.

“NATO müttefiklerini NATO topraklarında askeri müdahaleyle tehdit etmek benzeri görülmemiş bir durum. Eğer biri ‘NATO toprağını senden almak istiyorum, yoksa ticaret savaşı başlatırım’ diyorsa, biz de ticaret savaşı başlatırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

MACRON: ÇIKARLARIMIZI VE ÜRETİCİLERİMİZİ KORUYACAĞIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Davos’ta yaptığı konuşmada, Trump’ın gümrük vergisi tehditlerine karşı Avrupa Birliği’nin “Zorlama Karşıtı Aracı”nı devreye sokabileceğini söyledi.

“Çıkarlarımızı ve üreticilerimizi koruyacağız.” diyen Macron, uluslararası sistemin “benzeri görülmemiş bir istikrarsızlık noktasına” ulaştığını ifade etti.

“KANUN TANIMAYAN BİR DÜNYAYA GİDİYORUZ”

Macron, dünyada çatışmaların normalleştiğini ve emperyalist hırsların yeniden ortaya çıktığını belirterek, “Etkin kolektif yönetişimin olmadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Açıkça endişe verici bir zamandayız.” dedi.

Haberin Devamı

ABD’nin ticaret politikalarıyla “Avrupa’yı zayıflatmayı ve boyun eğdirmeyi” hedeflediğini savunan Macron, gümrük vergilerinin “toprak egemenliğine karşı bir baskı aracı” olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

AVRUPA’YA EKONOMİK VE STRATEJİK ÖZERKLİK ÇAĞRISI

Macron, Avrupa pazarının Çin rekabetine karşı korunması gerektiğini belirterek, yapay zeka ve kuantum gibi alanlara daha fazla yatırım çağrısı yaptı.

“Bu korumacılık değil, daha adil koşullar oluşturmak ve sanayimizi korumaktır.” diyen Macron, AB’nin güçlü araçlarını gerektiğinde kullanması gerektiğini ifade etti.

GRÖNLAND BAŞBAKANI: ASKERİ GÜÇ İHTİMALİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD’nin Arktik’te askeri güç kullanmasının olası görünmediğini ancak “tamamen de göz ardı edilemeyeceğini” söyledi.

“Hiçbir şey ihtimal dışı değil.” diyen Nielsen, NATO üyesi Grönland’a yönelik bir saldırının “dış dünya için sonuçları olacağını” vurguladı.

Nielsen, artan gerilimler nedeniyle Arktik’te daha büyük bir askeri varlığa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Trump, Avrupa liderlerinin yapay zeka ile üretilmiş görüntüsünü, Grönland'ı ABD toprağı olarak gösteren bir haritayla servis etti.

DANİMARKA’DAN TİCARET SAVAŞI UYARISI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, parlamentoda yaptığı konuşmada, Trump’ın Grönland üzerinden gümrük vergisi tehdidine karşı Avrupa’nın geri adım atmaması gerektiğini söyledi.

“Eğer birileri bize karşı ticaret savaşı başlatırsa, elbette karşılık vermek zorundayız.” diyen Frederiksen, Avrupa’nın çatışma arayışında olmadığını ancak zorlanması halinde yanıt vereceğini ifade etti.

VON DER LEYEN: İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ HATA

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Davos’ta yaptığı konuşmada, ABD’nin Avrupalı ülkelere yönelik ilave gümrük vergisi kararının hata olduğunu söyledi.

“AB ile ABD geçen temmuz ayında bir ticaret anlaşması üzerinde mutabakata varmıştır. Siyasette de iş dünyasında olduğu gibi, anlaşma anlaşmadır.” diyen von der Leyen, dostlar arasında el sıkışmanın anlamı olması gerektiğini vurguladı.

Trump 'ın, Grönland'ı ABD toprağı olarak gösteren paylaşımı.

ARKTİK GÜVENLİĞİ VE GRÖNLAND’A DESTEK PAKETİ

Von der Leyen, Arktik güvenliğini merkeze alan bir destek paketi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

“Grönland ve Danimarka Krallığı ile tam dayanışma içindeyiz. Topraklarının egemenliği ve bütünlüğü müzakere edilemez.” diyen von der Leyen, bölgede büyük ölçekli bir Avrupa yatırım hamlesi planladıklarını kaydetti.

“JEOPOLİTİK SARSINTILAR AVRUPA İÇİN FIRSAT OLMALI”

AB Komisyonu Başkanı, küresel değişimin Avrupa için yeni bir bağımsızlık fırsatı sunduğunu belirterek, “Eğer bu değişim kalıcıysa, Avrupa da kalıcı biçimde değişmelidir.” dedi.

Avrupa’nın Ukrayna’nın güvenliği ve geleceğine “sarsılmaz biçimde bağlı” olduğunu vurgulayan von der Leyen, Kiev’e 2026 ve 2027 için 90 milyar avroluk kredi sağlanacağını açıkladı.