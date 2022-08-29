Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Darya Dugina'ya suikast... Saldırının arkasındaki ismin akıbetini açıkladılar

Güncelleme Tarihi:

#Natalya Vovk#Darya Dugina#Rusya
Darya Duginaya suikast... Saldırının arkasındaki ismin akıbetini açıkladılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 11:20

Rusya'da Putin ile yakınlığıyla tanınan siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızının öldürülmesinin yankıları sürüyor. Avusturya basını suikastın arkasındaki isim olarak gösterilen Natalya Vovk'un akıbetini açıkladı. Avusturya İçişleri Bakanı'ndan konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

Haberin Devamı

Rusya günlerdir Moskova bölgesinde meydana gelen suikastı konuşuyor.

Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın geçtiğimiz Cumartesi gecesi seyahat ettiği otomobilin Moskova bölgesinde patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Dugina suikastının arkasında olduğunu iddia ettiği isim Natalya Vovk ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Avusturya gazetesi Exxpress, Natalya Vovk'un akıbetini açıkladı. Gazete Vovk'un kiralık bir dairede ölü bulunduğunu yazdı.

Darya Duginaya suikast... Saldırının arkasındaki ismin akıbetini açıkladılar

Aynı haberde Telegram yazışmalarına atıfta bulunularak Vovk'un 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğü iddiasına yer verildi.

Haberin Devamı

BAKANDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kısa sürede dünya gündemine bomba gibi düşen bu iddia sonrası ilk resmi açıklama geldi.

ANI News'ta yer alan habere göre, Avusturya İçişleri Bakanı iddiaları doğrulayamayacağını açıkladı.

Darya Duginaya suikast... Saldırının arkasındaki ismin akıbetini açıkladılar

DÜNYANIN KONUŞTUĞU KADIN KİM?

Peki, Natalya Vovk gerçekte kim ? İşte onun hakkında bildiklerimiz...

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Natalya'nın 1976'da Ukrayna'nın Mariupol şehrinde doğduğunu söylüyor.

Kremlin yanlısı Telegram kanallarında kadının soyadının 'Shaban' olduğu iddia edildi. Facebook'un Rusya'daki karşılığı olan VKontakte'de silinen bir profil söz konusu iddiaları doğrular nitelikte. Sitede en son 2016 yılında aktif görünen Natalya Shaban'a (Vovk) ait bir profil yer alıyor.

Darya Duginaya suikast... Saldırının arkasındaki ismin akıbetini açıkladılar

RUSYA'YA KIZI İLE GİRDİ, 2 KEZ PLAKA DEĞİŞTİRDİ

FSB biri kız, diğeri erkek 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının suikast öncesi yapacağı gözlem için Rusya'ya kızı Sofia'yı da getirdiğini iddia ediyor.

FSB'nin verdiği bilgiler ve yayınladığı görüntülere göre Vovk, Rusya'ya12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz tarihinde giriş yaptı.

Haberin Devamı

Donetsk Halk Cumhuriyeti plakalı bir Mini Cooper ile sınırı geçen kadın ülkeye girdikten sonra plakasını değiştirdi ve Moskova'ya giderek Dugina ile aynı binada bir daire kiraladı.

Kiraladığı apartman dairesinde Darya Dugina'yı haftalarca gözetlediği iddia edilen kadın, arabanın altına bombayı yerleştirdikten sonra plakasını yeniden değiştirdi ve AB üyesi olan Estonya'ya geçti.

Darya Duginaya suikast... Saldırının arkasındaki ismin akıbetini açıkladılar

TANINMAMAK İÇİN SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dugina'nın yaşadığı apartmanının merdiven boşluğunda ve arabasının yanında çekilen ve Rusya tarafından yayınlanan görüntülerde Vovk'un tanınmamak için saçını sarıdan siyaha değiştirdiği görülüyor.

Haberin Devamı

RUSYA KİMLİĞİNİ YAYINLADI, AZOV TABURU ÜYESİ

Rusya'nın ana haber kanalı RIA, Natalya'nın babasının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eski bir üyesi olduğunu iddia ederken, FSB de kadının Azov Taburu üyesi olduğunu kanıtlayan kimliğinin bir fotoğrafını yayınladı.

Azov Taburu ise yaptığı duyuru ile söz konusu kadının hiçbir zaman birliğe üye olmadığını ve Rusya'nın yalan söylediğini açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Natalya Vovk#Darya Dugina#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens