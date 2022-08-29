Darya Dugina'ya suikast... Saldırının arkasındaki ismin akıbetini açıkladılar

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Rusya günlerdir Moskova bölgesinde meydana gelen suikastı konuşuyor.

Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın geçtiğimiz Cumartesi gecesi seyahat ettiği otomobilin Moskova bölgesinde patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Dugina suikastının arkasında olduğunu iddia ettiği isim Natalya Vovk ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Avusturya gazetesi Exxpress, Natalya Vovk'un akıbetini açıkladı. Gazete Vovk'un kiralık bir dairede ölü bulunduğunu yazdı.

Aynı haberde Telegram yazışmalarına atıfta bulunularak Vovk'un 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğü iddiasına yer verildi.

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BAKANDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kısa sürede dünya gündemine bomba gibi düşen bu iddia sonrası ilk resmi açıklama geldi.

ANI News'ta yer alan habere göre, Avusturya İçişleri Bakanı iddiaları doğrulayamayacağını açıkladı.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU KADIN KİM?

Peki, Natalya Vovk gerçekte kim ? İşte onun hakkında bildiklerimiz...

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Natalya'nın 1976'da Ukrayna'nın Mariupol şehrinde doğduğunu söylüyor.

Kremlin yanlısı Telegram kanallarında kadının soyadının 'Shaban' olduğu iddia edildi. Facebook'un Rusya'daki karşılığı olan VKontakte'de silinen bir profil söz konusu iddiaları doğrular nitelikte. Sitede en son 2016 yılında aktif görünen Natalya Shaban'a (Vovk) ait bir profil yer alıyor.

RUSYA'YA KIZI İLE GİRDİ, 2 KEZ PLAKA DEĞİŞTİRDİ

FSB biri kız, diğeri erkek 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının suikast öncesi yapacağı gözlem için Rusya'ya kızı Sofia'yı da getirdiğini iddia ediyor.

FSB'nin verdiği bilgiler ve yayınladığı görüntülere göre Vovk, Rusya'ya12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz tarihinde giriş yaptı.

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Donetsk Halk Cumhuriyeti plakalı bir Mini Cooper ile sınırı geçen kadın ülkeye girdikten sonra plakasını değiştirdi ve Moskova'ya giderek Dugina ile aynı binada bir daire kiraladı.

Kiraladığı apartman dairesinde Darya Dugina'yı haftalarca gözetlediği iddia edilen kadın, arabanın altına bombayı yerleştirdikten sonra plakasını yeniden değiştirdi ve AB üyesi olan Estonya'ya geçti.

TANINMAMAK İÇİN SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dugina'nın yaşadığı apartmanının merdiven boşluğunda ve arabasının yanında çekilen ve Rusya tarafından yayınlanan görüntülerde Vovk'un tanınmamak için saçını sarıdan siyaha değiştirdiği görülüyor.

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RUSYA KİMLİĞİNİ YAYINLADI, AZOV TABURU ÜYESİ

Rusya'nın ana haber kanalı RIA, Natalya'nın babasının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eski bir üyesi olduğunu iddia ederken, FSB de kadının Azov Taburu üyesi olduğunu kanıtlayan kimliğinin bir fotoğrafını yayınladı.

Azov Taburu ise yaptığı duyuru ile söz konusu kadının hiçbir zaman birliğe üye olmadığını ve Rusya'nın yalan söylediğini açıkladı.