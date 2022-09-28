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Dart 12’den vurdu

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#NASA#Dart#Dimorphos
Dart 12’den vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

NASA, Dart isimli uzay aracı ile Dünya’dan 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos asteroidini başarılı şekilde vurdu. Gökcismi çarpmalarına karşı savunma teknolojisini test etmek amacıyla yapılan deneme, Dart’ın üzerindeki kameralar sayesinde son ana kadar izlenebildi.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya’dan 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos astreoidini hedef alan Dart uzay aracını Kasım 2021’de California’daki Vandenberg Hava Üssü’nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlattı. NASA’nın açıklamasına göre Dünya için herhangi bir tehlike arz etmeyen astreoid aracılığıyla gezegeni tehdit eden olası bir gökcismi çarpışmasının önlenmesi için test misyonu yürütülmüş oldu. Uzay aracının üzerindeki kamera 161 metre genişliğindeki Dimorphos’a çarptığı ana kadar saniye saniye görüntüledi. Çarpışmadan önce Dart’tan ayrılan İtalyan yapımı LICIACube isimli görüntüleme cihazı da uzay aracının astreoid üzerinde oluşturduğu etkiyi fotoğraflayacak.

Dart 12’den vurdu

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2024’TE 3 UZAY ARACI GİDECEK

Biliminsanları, diğer uzay araçlarından elde edecekleri verileri kullanarak astreoidin yörüngesinde bir değişim olup olmadığını belirleyecek. 2024’te ise Avrupa Uzay Ajansı, Hera misyonu çerçevesinde üç uzay aracını Dimorphos’a göndererek çarpışmanın etkilerini inceleyecek. Dünya’ya çarpması durumunda gezegendeki yaşamı sonlandırabilecek büyüklükteki astreoidlerin yüzde 95’i tespit edilmiş durumda ve uzmanlar bunların hiçbirinin Dünya için tehlike oluşturmadığını söylüyor.

Dart 12’den vurdu

ARMAGEDDON GERÇEK OLDU

Başrollerinde Bruce Willis, Liv Tyler ve Ben Affleck'in oynadığı, dev bir meteorun Dünya’ya çarpmadan durdurulmasını anlatan 1998 yapımı ‘Armageddon’ filmi, NASA’nın ‘Dart’ operasyonuyla
gerçek oldu.

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#NASA#Dart#Dimorphos

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