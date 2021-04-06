Darısı tüm dünyanın başına... 2 doz aşı olana 'yeşil ışık'

İsrail'de hayat, hızlı ve başarılı aşılama programı sayesinde neredeyse normale dönmüş durumda. 9 milyonluk nüfusunun yarısını aşılayan ülkede, son haftalarda tespit edilen yeni COVID-19 vaka sayısı birkaç yüze düştü. İsrail hükümeti vatandaşlarına ‘Yeşil Geçiş’ (Green Pass) uygulamasıyla serbest hareket hakkı tanıyor. İki doz aşıyı da vurulanlara verilen ‘Yeşil Geçiş’ kartı sayesinde vatandaşlar restoran, otel, spor salonu, yüzme havuzu ve tiyatrolara girebiliyor, düğün salonlarında evlenebiliyor. Ancak yeni virüs varyantları, aşılarda çıkabilecek olası aksaklıklar gibi sebeplerle normale dönüşle ilgili şüpheler de mevcut.

ALMANYA DA AYNI YOLDA

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede iki doz aşı yaptıranların özgür bir şekilde seyahat edebileceği ve test yaptırmadan mağaza ve kuaförlere girebilecekleri müjdesini verdi. Spahn, gelecek haftadan itibaren aşılananların testi negatif çıkanlarla eşit muamele göreceğini söyledi.

UMRE İÇİN AŞI ŞART

Ramazan ayına günler kala Suudi Arabistan, koronavirüs aşısı olmuş kişilere umre ibadeti için izin verileceğini açıkladı. Hac ve Umre Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Mekke ve Medine’de daha önce salgın nedeniyle kısıtlanan kapasitenin Ramazan’a özel arttırılacağı ancak yalnızca COVID-19’a karşı bağışıklık kazanmış kişilerin umreye katılmalarına izin verileceği kaydedildi. Buna göre, iki doz aşısını da olmuş ya da virüse yakalanarak iyileşmiş kişiler ibadet için bölgeye gelebilecekler.

İSRAİL'DE SON DURUM

Toplam vaka:834.247

Toplam vefat:6.243

Dünkü vaka:177

Dünkü vefat:7





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