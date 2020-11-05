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Haber Giriş: 05.11.2020 - 21:46 | Son Güncelleme:

Darbeci Hafter'in katliam izleri ortaya çıktı!

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Darbeci Hafter'in katliam izleri ortaya çıktı!
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Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni 5 toplu mezar bulunduğunu duyurdu.

Libya'da Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni 5 toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Ekiplerin mezarlardaki çalışmalarının devam ettiğini belirtilerek şu ana kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktarıldı.

Öte yandan Haziran ayından bu yana Terhune'de bulunan toplu mezar sayısı 25'e yükselirken, mezarlarda en az 120 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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