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‘Darbeci’ eski Yunan generalinden küstah sözler

#Yunanistan#Frangulis Frangos#Türk-Yunan
‘Darbeci’ eski Yunan generalinden küstah sözler

Yunanistan’ın eski kara kuvvetleri komutanlarından Frangulis Frangos, Türk-Yunan savaşı çıkması halinde, Türkiye’nin ödeyeceği bedelin çok ağır olacağını savundu.

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Frangos, Skai televizyonuna, “Yunanistan, herhangi bir sıcak olaya ya da genel savaşa karşı koyabilir. Bunun bedelini (Türkiye’yi kastediyor) çok ağır öderler. Savaş halinde Yunanistan değil, Türkiye’nin sınırları değişir. Onlar kaybeder” dedi. “Yunan halkı rahat uyusun. Yunanistan güçlüdür” diyen Frangos, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i, “O sadece NATO’nun bir memuru. Hiçbir yetkisi yok. Türkiye’ye gereğinden daha fazla değer veriyor” diyerek eleştirdi.

FRANGOS KİMDİR

2009-2011 yıllarında Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapan Frangulis Frangos, Meriç’te kazısı hâlâ süren 135 kilometre uzunluğunda ve 7 metre derinliğindeki hendeğin ‘mimarı’ sayılıyor. Yunanistan’da 2011 yılında 16 generalin ordudan uzaklaştırılması sayesinde bir darbenin önlendiği iddia edilmişti. Ekonomik krizin yaşandığı o dönemde, emekliye sevk edilen generallerden olan Frangos, 2012’de kurulan seçim hükümetinde bir ay savunma bakanı olmuştu. Aynı yıl “Hangi Türkiye, hangi Türkler” isimli asılsız iddiaların yer aldığı kitabı yayımlanmıştı.

 

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#Yunanistan#Frangulis Frangos#Türk-Yunan

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