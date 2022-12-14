Darbe planında Rus parmağı iddiası

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Ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grubu Hukuk Politikası Sözcüsü Günter Krings, “Baskın yapılan terör cemiyeti üyeleri çok açık bir biçimde bilinçli olarak Rusya ve Rusya’nın Almanya’daki temsilcilikleriyle irtibata geçme yolunu aramışlar. O nedenle bu olası komplo kurucularının Rusya ile ilişkileri aydınlığa kavuşturulmalı. Böyle bir ilişki İmparatorluk Vatandaşları’nın ülkemiz için daha büyük bir tehdit ve tehlike oluşturacağını ortaya koyacaktır” dedi.

KIZ ARKADAŞI RUS

Alman “Bild” gazetesi de gözaltına alınan darbe planlarının lideri Prens 13’üncü Heinrich Reuss’un Rusya’nın eski Doğu Almanya sınırları içinde bulunan Leipzig’deki başkonsolosluğunda 12 Haziran’da ‘Rusya Günü’ kutlamalarına katıldığına yer verdi. Gazetenin haberinde, Heinrich’in kız arkadaşının Rus olduğu ve Leipzig’deki başkonsolosile randevu ayarladığı da yer aldı.