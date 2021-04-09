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Dünya
Haber Giriş: 09.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Darbe karşıtı elçiyi elçilikten attılar

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Darbe karşıtı elçiyi elçilikten attılar

Myanmar’ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, ülkesindeki askeri darbeye karşı çıkan açıklamalarının ardından askeri ateşe tarafından elçilik binasına alınmayarak kapıda kaldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Myanmar Büyükelçiliği’nin önünde basına açıklamalarda bulunan Kyaw Zwar Minn, askeri ateşenin binayı işgal ettiğini söyleyerek “Londra’nın göbeğinde darbe yapıldı” dedi. Personelinin de binaya girişine izin verilmediğini aktaran Minn, kendisine artık Myanmar’ı temsil etmediğinin söylendiğini aktardı. Elçilik binasına giremeyen Minn, geceyi binanın önündeki arabasında geçirdi.

İNGİLTERE’DEN AÇIKLAMA

Büyükelçi Minn, daha önce İngiliz basınına yaptığı açıklamada, cunta yönetiminin emirlerini dinlemeyeceğini ifade etmiş, darbe öncesi fiilen ülkeyi yöneten Aung San Suu Çii de dahil olmak üzere gözaltına alınan siyasilerin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab dün Twitter hesabından, “Myanmar’ın Londra’da gösterdiği zorba eylemlerini kınıyoruz ve ben Kyaw Zwar Minn’i cesaretinden ötürü takdir ediyorum” mesajını paylaştı.

YENİ ELÇİ ATANDI

Myanmar Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise 9 Mart’ta cunta yönetimi tarafından ülkeye çağrılan Minn’e verilen sürenin çarşamba günü saat 17.00 itibariyle sonlandığı ve Minn’in yerine Chit Win’in atandığı belirtildi. İngiltere, diplomatik ilişkileri belirleyen Viyana Mutabakatı gereğince Chit Win’in atamasını tanıdığını açıkladı.

MYANMAR’DA GERİLİM SÜRÜYOR

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuş ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi gözaltına alarak bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmar’da 6 Şubat’ta darbe karşıtı protesto gösterileri başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu gösterilerde 598 kişi ölmüştü.

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