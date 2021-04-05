Darbe girişimi ile suçlanan Prens konuştu: O emre uymayacağım

Ürdün'de filmleri aratmayacak bir taht kavgası yaşandı. Aralarında eski Veliaht Prens, eski bakan ve Kraliyet ailesi üyelerinin de olduğu çok sayıda ismin karıştığı darbe girişimi bastırıldı.

Dün İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye bir mesaj gönderen eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin bugün yeni açıklamalarda bulundu.

Hamza bin Hüseyin hareket özgürlüğünü kısıtlayan emirlere karşı geleceğini söyledi.

KRALIN EN GÜVENDİĞİ İSİM DE DESTEK VERDİ

Ülkede gözaltına alınan üst düzey isimler arasında Eski Maliye Bakanı Bassem Awadallah ve Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd’ın da yer aldı.

Kralın en güvendiği danışmanlarından olan Awadallah, Ürdün’ün ekonomik reformlarının gerçekleşmesinde de etkili bir isim olarak ifade edilirken, reform sürecinde hükümetin baskısıyla karşılaştı.

VELİAHT PRESLİĞİ KAPTIRMIŞTI

Prens Hamza bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu El-Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

"DIŞ GÜÇLER İLE KOORDİNASYON HALİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, dün yaptığı açıklamada eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Safedi, ülkeyi hedef alan bu faaliyetlerin dış güçlerle koordinasyon halinde gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını anlatan Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi içinde muamelede bulunulacağını dile getirmişti

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