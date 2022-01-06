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Danışmanlardan ‘Kanada’ya göçmenlik’ uyarısı

#Kanada#Göçmen#Danışman
Danışmanlardan ‘Kanada’ya göçmenlik’ uyarısı

Nüfusu hızla yaşlanan Kanada’nın artan işgücü ihtiyacı için önümüzdeki iki yılda 800 bini aşkın göçmene kapılarını açmayı planladığını açıklamasının ardından göçmenlik danışmanları, başvuru sürecinde yaşanabilecek maddi ve manevi kayıpları önlemek için uyarılarda bulundu.

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Kanada’da yeni doğanların sayısı 15 yıl geriden geliyor. 2007’nin ilk yarısında doğanların sayısı 361 binken, 2021’in ilk yarısı itibarıyla 359 bin 533’e ulaştı. Pandemi koşulları, doğum oranlarının üstünde önemli bir baskı oluşturuyor. Kanada'nın nüfusu hızla yaşlanırken, ekonomiye katkıda bulunacak işgücü de kısıtlı kalıyor. Bu durumun neden olduğu ekonomik zorlukların dengelenmesi için ülke, nitelikli göçmenlere kucak açıyor. Bu kapsamda Kanada’nın, 2022 ve 2023 yıllarında 832 bin göçmene kapılarını aralaması bekleniyor. Göçmenlik danışmanları ise Kanada’da kalıcı oturum izni almak için yalnızca kişinin programa uygunluğunun yeterli olmadığına ve başvuru sürecinin doğru yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

“CICC LİSANSLI UZMANLARLA ÇALIŞILMALI”

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Vize ve göçmenlik başvurusu konusunda yoğun bir bilgi kirliliğinin ve kişileri aldatmaya yönelik girişimlerin bulunduğunu belirten Lisanslı Kanada Göçmenlik Danışmanı ve Northern Pathways Göçmenlik Danışmanlığı Kurucusu Burcu Akyol, sürece ilişkin uyarı ve değerlendirmelerde bulundu. Akyol, “Kanada ekonomik büyümesini sürdürebilmek ve ekonomik potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu işgücünü çeşitli göçmenlik programları yoluyla ülkeye çekiyor. Bu programların en çok öne çıkanları, başvuruları Express Entry adı verilen online sistem kapsamında yürütülen üç nitelikli çalışan programı. Bunu eyalet aday programları, sanat ve spor alanlarında serbest olarak çalışan kişilerin başvurabileceği ‘Self-Employed’ kategorisi ve yatırımcı programları takip ediyor. Bu çok çeşitli göçmenlik programları, kişiler için karmaşık olabilecek ve sıklıkla değişebilen başvuru süreçlerine sahip. Ne var ki tüm bu süreçte kişinin programa uygunluğu tek başına yeterli olmuyor. Başvuru sürecinde olabilecek tüm gelişmeleri öngörerek doğru ve eksiksiz bir başvuru yapılması gerekiyor. Bu noktada hem öğrenci vizesi gibi vize türlerinde hem de kalıcı oturum izni başvurularında CICC lisanslı yetkin bir uzmanla çalışılması, maddi ve manevi kayıp yaşanmaması açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

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KANADA’DA ÖĞRENCİLİKTEN VATANDAŞLIĞA UZANAN YOL

Kanada’daki işgücü ihtiyacını karşılamada özellikle eğitim çağındaki gençlerin etkili olacağını vurgulayan Burcu Akyol, Kanada'ya göç planları yapan gençlerin eğitim programlarına yönelmelerinin de Kanada vatandaşlığına uzanan yolda uygun bir seçenek olabileceğini belirtti. Akyol “Eğitim yoluyla Kanada'ya giderek mezuniyet sonrası çalışma izni almak ve Kanada’da iş deneyimi kazanarak kalıcı oturum izni başvurusu yapmak da mümkün. Bu yöntem, hem adaptasyon süreci hem de işgücünün verimliliği açısından sıklıkla tercih ediliyor. Ancak özellikle hedef göçmenlik ise okul ve program seçimi konusunda dikkatli olunması gerekiyor çünkü her okul ve program gerekli uygunluğa sahip olmayabiliyor. Kişilerin okudukları okulların Kanada hükümeti tarafından tanınıyor olması ve okudukları bölümlerin mezuniyet sonrası çalışma izni almak için uygun olması gerekiyor” diye konuştu.

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#Kanada#Göçmen#Danışman

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